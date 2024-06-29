يورو 2024.. كومان يغادر معسكر فرنسا لأسباب شخصية

كشفت تقارير صحفية عن مغادرة كينجسلي كومان لاعب منتخب فرنسا، معسكر الفريق قبل مباريات دور الـ 16 ببطولة يورو 2024.

وقالت إذاعة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، إن كومان سيغادر المعسكر ليسافر للسويد حيث سيرزق بمولود رابع من زوجته السويدية وبعدها سيعود إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا نظيره بلجيكا الإثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وجلس كومان على مقاعد بدلاء فرنسا في المباراة الأخيرة ضد بولندا بدور المجموعات، بعد أن اشتكى من إصابة عضلية في لقاء هولندا بالجولة الثانية.

وشارك كومان كبديل في الشوط الثاني مع فرنسا ضد هولندا، وذلك لأول مرة منذ إصابته مع بايرن قبل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

وتعادل منتخب فرنسا مع بولندا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فرنسا لـ 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، ليضرب موعدًا مع وصيف المجموعة الخامسة، فيما تحصل منتخب بولندا على نقطته الأولى في المركز الرابع، وكان قد ضمن توديع البطولة.

ترتيب مجموعة فرنسا يورو 2024

1 - النمسا 6 نقاط

2 - فرنسا 5 نقاط

3 - هولندا 4 نقاط

4 - بولندا 1 نقطة.