رئيس حزب الإصلاح والنهضة للحكومة الجديدة: نحتاج لحلول ابتكارية وفعالة وناجزة

أشاد هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة بإعلان مصدر حكومى مطلع الانتهاء من التشكيل الوزاري والمحافظين، وأن تكون مراسم حلف اليمين خلال أيام، مثمنًا الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية فى الحكومة الجديدة.

⁠وثمن عبدالعزيز فى تصريح خاص لـ"الدستور"، إجراء رئيس الوزراء المُكلف الدكتور مصطفى مدبولي اكثر من ٦٥ لقاء واجتماعًا على مدار ٢٥ يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

استمرار مدبولي على رأس الحكومة يمثل تعزيزًا لاستقرار السلطة التنفيذية

كما ثمن رئيس حزب الاصلاح والنهضة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجديد الثقة في رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن استمرار مدبولي على رأس الحكومة يمثل تعزيزًا لاستقرار السلطة التنفيذية، مشيدًا بخطاب تكليف الحكومة الجديدة وما يتضمنه من أولويات الدولة المصرية، والتي تمثل استراتيجية ومحددات واضحة للحكومة الجديدة في ملف الأمن القومي وبناء الإنسان وتعزيز الهوية وتنشيط الاقتصاد.

وأضاف عبدالعزيز أنه على رئيس الوزراء أن يختار الحكومة الجديدة بفلسفة مختلفة تقوم على اختيار كفاءات اقتصادية قادرة على دفع عجلة الإنتاج خاصة في القطاعات الواعدة مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها، وكذلك قادرة على جذب استثمارات أجنبية في القطاعات ذات الصلة.

وأشار هشام إلى أن الحكومة القادمة تأتي في ظل نضج لتجربة الحوار الوطني وأداء راق لأغلبية التأثير في البرلمان التي تمثلها نواب التنسيقية وبعض النواب الآخرين، وبالتالي هي سلطة تنفيذية يقابلها سلطة برلمانية تنضج وحوار وطني فعال.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن الخطاب السياسي للوزراء في الحكومة المقبلة لا يمثل "رفاهية"، بل هو أمر غاية في الخطورة في ظل الأوضاع الاقليمية والدولية الملتهبة، وبالتالي أي أخطاء في مخاطبة الرأي العام تمثل خللًا كبيرًا في صلب عمل الوزير، وليس أمرًا ثانويًا مؤكدًا ضرورة أن تقدم الحكومة القادمة حلولًا ابتكارية وفعالة وناجزة، مذكرًا بأن الوزير دوره الحل وليس تصدير المشكلات للشعب أو للنخب والبرلمان.