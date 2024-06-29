على غرار "مصر تبدع".. مبادرات ثقافية تدعم المواهب الأدبية والفنية

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إطلاق مبادرة "مصر تبدع"، والتي تُنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، وتتضمن مسابقتين، هما "مصر ترسم"، و"مصر تقرأ" للأطفال والشباب، للتشجيع على القراءة واكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى دمج ودعم الأطفال والشباب من ذوي الهمم.

وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن المبادرة تأتي في إطار تفعيل استراتيجية الدولة المصرية لاكتشاف الموهوبين وصقل قدراتهم، وتشجيع الشباب والأطفال على القراءة، إيمانًا بدور القوة الناعمة في بناء الإنسان، مضيفة أن رؤية المبادرة تنطلق من أهمية إكساب الأطفال القدرة على التعبير عن أنفسهم، ومفردات بيئتهم، وقضايا مجتمعهم، وتوسيع مداركهم، وتنمية الذائقة الفنية والإبداعية لديهم.

ومن هنا سوف نستعرض أهم المبادرات التى تقدمها وزارة الثقافة خلال الأيام المقبلة..

الثقافة حياة

وفي نفس السياق؛ تنطلق الأربعاء المُقبل 3 يوليو، مبادرة "الثقافة حياة"، من قصر ثقافة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وتأتي تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة، ومؤسسة "مصر الخير"، والهادف لاكتشاف ودعم وتنمية المواهب الفنية في مختلف المحافظات.

ويستهدف برنامج المبادرة تنمية المواهب الفنية في مجالات الحرف التراثية، والكتابة الإبداعية، والفنون التشكيلية، والمسرح، وصناعة أفلام الموبايل بصورة حديثة، وذلك من خلال تقديم وتنظيم حزمة من الورش التدريبية المتخصصة للموهوبين في هذه المجالات، واختيار أفضل المخرجات لنتاج هذه الورش للمشاركة في أعمال وفعاليات متقدمة في هذه المجالات تُعرض ضمن الحفل الختامي للمبادرة، منها: "إصدار كتاب قصصي مجمع لأفضل 30 قصة، أفضل عرض مسرحي، إقامة معرض فني لأفضل 5 أعمال بالفنون التشكيلية والمجالات التراثية، أفضل 5 أفلام موبايل".

أنا أقرأ

تحت رعاية وزيرة الثقافة؛ أطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، مبادرة جديدة بعنوان "أنا أقرأ" وهي المبادرة الأولى من نوعها التي يطلقها المركز لتستهدف شباب المدارس والجامعات.

وفي تصريح للدكتورة كرمة سامي مديرة المركز، قالت: نطلق هذه المبادرة تنفيذا للأمر الإلهي للبشرية بالسعي نحو المعرفة، حيث تطلق في إجازة الصيف لتتوازى مع مبادرة "كشاف المترجمين" التي حققت حتى يومنا هذا نتاج طيبة في اكتشاف عناصر موهوبة من شباب المترجمين في المحافظات المصرية ولن تتوقف.

وأضافت: أما مبادرة "أنا أقرأ" فهي الوجه الثاني لكشاف المترجمين هدفها البحث القراء المتميزين في فئة عمرية بالغة الأهمية تحديدًا شباب المدارس والجامعات، حيث نطمح في حثهم خلال الاجازة الصيفية على قراءة ما يختارونه من اصدارات المركز المتنوعة والمتميزة في محتواها التي تصدرها الدولة تحقيقا للعدالة الثقافية، ولهذا شعارنا هذا الصيف: "نحن نترجم وأنت تقرأ".

ثقافتنا فى إجازتنا

مؤخرا؛ اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، برنامج المبادرة الثقافية والفنية، التي تُقدمها قطاعات الوزارة خلال الإجازة الصيفية، والتي تنطلق للعام الثاني على التوالي، بشعار "ثقافتنا فى إجازتنا" تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية والمساهمة في بناء الإنسان واكتشاف المواهب من النشء والشباب في كافة مجالات الفنون والآداب.

ووجهت "الكيلاني" بتضافر جهود الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة لتقديم أفضل مستوى من الخدمة الثقافية بالأقاليم المصرية، واستثمار الإجازة الصيفية في إحداث حالة متميزة من الحراك الفكري والثقافي، ومراعاة تحقيق التنوع والتعدد في الأنشطة والفعاليات المقدمة للجمهور، لتتناسب مع مختلف الشرائح العمرية والمجتمعية، وذلك تفعيلًا لاستراتيجية الوزارة في نشر التنوير وبناء الإنسان على أسس من الوعي بقيمة الحفاظ على الوطن وهويته.