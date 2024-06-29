السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجازات شهر يوليو 2024 لموظفي الدولة والقطاع الخاص

إجازات شهر يوليو
إجازات شهر يوليو 2024

يبحث العديد من الموظفين والعاملين بالقطاعات المختلفة بالدولة عن موعد إجازات شهر يوليو 2024 في كل من مصر وموعد عودة البنوك ومؤسسات الدولة والقطاع الحكومي والخاص إلى العمل مرة ثانية والتي تكون اجازة مدفوعة الأجر أو بأجر مضاعف.

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موعد إجازة رأس السنة الهجرية وأبرز رسائل التهنئة

إجازات شهر يوليو 2024

نعرض للقراء من خلال السطور التالية موعد إجازات شهر يوليو 2024 لموظفي الدولة والتي جاءت كما يلي:-

الخميس ٤ يوليو ٢٠٢٤: بديلًا عن يوم الأحد ٣٠ يونيو، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

الجمعة ٥ يوليو ٢٠٢٤: عطلة أسبوعية.

السبت ٦ يوليو ٢٠٢٤: عطلة أسبوعية.

الأحد ٧ يوليو ٢٠٢٤: بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد ١٤٤٦ هـ.

الجمعة ١٢ يوليو ٢٠٢٤: عطلة أسبوعية.

السبت ١٣ يوليو ٢٠٢٤: عطلة أسبوعية.

الجمعة ١٩ يوليو ٢٠٢٤: عطلة أسبوعية.

السبت ٢٠ يوليو ٢٠٢٤: عطلة أسبوعية.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، قرارًا بأن يكون يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، والوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تستمر أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازة رأس السنة الهجرية 2024 

من المحتمل أن يتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية كما جرت العادة، وفقَا لقرارات مجلس الوزراء المصري، على أن يتم ترحيلها لنهاية الأسبوع أو تبكيرها ليوم الأحد، حسب القرار الذي سيصدره مجلس الوزراء في حينها، حتى يتمتع المواطنون بأيام إجازة رأس السنة الهجرية على مدار أيام متتالية يمكنهم استغلالها كيفما يشاؤون، بأجر كامل للموظفين في القطاع الحكومي والخاص، على أن تحدد كل جهة حاجة العمل وأيام المناوبات. 

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رسميا.. موعد إجازة 30 يونيو 2024 ورأس السنة الهجرية

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التفاصيل الكاملة.. موعد إجازة 30 يونيو لعام 2024

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موعد إجازة رأس السنة الهجرية وأبرز رسائل التهنئة

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