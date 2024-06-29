سياسيون وخبراء لـ"الدستور": مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري تفعيل للشراكة الاستراتيجية الشاملة

أكد سياسيون وخبراء أهمية مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري الذي انطلق اليوم السبت وعلى مدار يومين في القاهرة، مشيرين إلى أن المؤتمر تفعيل للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

عبد الغني العيادي: العلاقات المصرية الأوروبية نتاج خلاصة جيوسياسية

بداية قال عبد الغني العيادي خبير الشؤون الأوروبية والمستشار السابق في البرلمان الأوروبي، إن العلاقات المصرية الأوروپية ليست وليدة اللحظة فهي نتاج خلاصة جيوسياسية منطقية.

وأضاف العيادي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مصر تمثل قوة إقليمية ذات وزن كبير كما أن موقعها الجغرافي يجعل منها دولة فريدة من حيث أهميتها الجيوسياسية في أعين أوروبا، فضلا على كونها دولة كبرى وسوق كبيرة وتاريخ وحضارة عظيمة، فهي دولة مخضرمة جغرافيا ومؤهلة للانتماء المشروع لمختلف التكتلات الجيوسياسية الممكنة مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع أن الاتحاد الأروپي واع بهذه الأهمية الإستراتيجية لمصر، موضحا أن هناك مجموع ملفات لا يمكن النجاح في معالجتها دون مصر قوية وفاعلة ومنها ملفات ذات طابع عسكري أو اقتصادي أو أمني او اجتماعي بحت ففي مارس 2024 وتفعيلا لمقتضيات تقرير 2017 الإطار العام للشراكة المصرية الأوروبية، وفي إطار سياسة "رابح/رابح" ستتوفق المجموعة الأوروپية في عقد اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع مصر تشمل التعاون السوسيو اقتصادي، البحث العلمي، الطاقات المتجددة و النظيفة، مواجهة الإرهاب والتطرف، تدبير الملف الشائك المتعلق بالهجرة غير النظامية عبر المتوسط وملفات اقليمية حساسة.

واستكمل أن اتفاقية 2024 والتي تقضي بضخ ما يعادل 7.5 مليار أورو في الاقتصاد المصري، تعد بداية عهد استراتيجي جديد بين الاتحاد الأوروپي ومصر فهي اتفاقية استراتيجية شاملة تسمو بالعلاقات المصرية الأوروپية إلى مقام الشراكات الاستراتيجية الكبرى للنهوض بالاقتصاد المصري وتطوير آليات الشراكة بين دولة مصر بثقلها والاتحاد الأوروپي بأهدافه المستقبلية الواعدة لأن في نهضة مصر وقوتها قوة الاتحاد الأوروبي.

وقال العيادي إنه للوصول لهذا الهدف، كان لزاما وضع خطة عملية وبراغماتية خدمة لدولة وشعب مصر مناسبة لتجديد العهد بين المستثمرين الأوروپيين وبين الثروة المادية واللامادية المصرية خدمة لرفاهية واستقرار المنطقة ككل وتأكيدا على التواجد الأوروپي في المنطقة في عالم متحرك تتوفر فيه الريادات وتصنع فيه خارطة جيوسياسية جديدة واضاف أن أوروپا تريدها شراكة استراتيجية شاملة وكاملة الأركان.

وأوضح من أبرز الملفات التي تتم مناقشتها ملفات استراتيجية كتدبير الهجرة غير النظامية عبر المتوسط أو ما يمكن الاصطلاح عليه بالتدبير المفوض لملف الهجرة الذي يؤرق أوروبا ويشجع تنامي خطوط سياسية متطرفة قد تأتي على الإتحاد الأوروبي كليا، وتدبير هذا الملف يعتبر استراتيجيا لكلا الطرفين عملا بسياسة رابح رابح.

وأشار إلى أن العالم السائر نحو النمو، ومصر من هذا العالم، في حاجة للأطر التي تصرف الملايير لتكوينها وتستفيد منها شبكات الإتجار بالبشر ودول أخرى، وهجرة العقول إشكالية كبيرة للدول النامية وليس فقط لأروبا إذ حين نتحدث عن الهجرة ليس معناه فقط هجرة السواعد بل هجرة الشواهد ايضا. تدبير هذا الملف يقتضي معالجة ملف ثان ومواز هو التنمية السوسيو اقتصادية. لأن، عمليا، الإجابة عن الهجرة تكمن بالأساس في تحسين ظروف العيش للطبقات المؤهلة اجتماعيا للهجرة كذلك التنمية جزء مهم من الحل ومن استراتيجية تدبير ملف الهجرة عموما.

وأردف أنه في إطار الإستراتيجية الشاملة للإنتقال من حضارة البترول، إلى حضارة الطاقات المتجددة من ضمن المجهودات الدولية لمواجهة آثار التقلبات المناخية الناجمة أساسا عن حضارة الكربون، أي تحقيق أهداف استراتيجية الانتقال الطاقي، يتوجه الاتحاد الأوروبي الى استغلال المؤهلات المناخية والجغرافية لمصر وللإرادة السياسية التي عبرت عنها القيادة المصرية، من أجل الدفع في المشاريع الخضراء من طاقة ومظاهر متفرعة تخدم الأهداف البيئية لمصر ولأوروبا وهذا واحد من الملفات الاستراتيجية التي ليس فقط ستثار في اللقاء الاستثماري الأورو مصري بل سكون بداية لتعزيز ما تم قبلا في هذا المجال فمصر تتوفر على واحدة من أهم المحطات الطاقية الخضراء في العالم.

وأضاف أن مثل هذه المؤتمرات مناسبة لتعميق الشراكات والخروج بالمشاريع من دائرة النظري للتطبيق، فالشعوب تنتظر سياسات براغماتية ونتائج اقتصادية، لذا مثل هذه المؤتمرات مناسبة لرص الصفوف الاقتصادية من الجهتين وتطبيق ما اتفق عليه من خلال نسج علاقات مادية بين المسثمرين وبين الأسواق، متابعا: “الاتفاقات السياسية تبقى حبرا على ورق حتى تطبق بنودها وتشتغل على أهدآفهيا القوى الإقتصادية الحية من المسثمرين، ولهذا المؤتمر بمثابة جسر بين المسثمرين الأوروپيين ودولة مصر ومسثمريها أيضا تفعيلا لمقتضيات اتفاقية الشراكة الشاملة والإستراتيجية بين الإتحاد الأوروبي ومصر”.

وشدد على أن مصر، كما العديد من دول العالم، تعاني من مخلفات الصراعات الإقليمية وتداعيات التقلبات المناخية، مما يجعلها عرضة للفقر الطاقي ممثلا في مظاهر من قبيل الانقطاع الكهربائي، وأعتى الدول تعاني من هدة المعضلات الطاقية ومن أجل الطاقة تقام حروب وتباد شعوب، وأوروبا ذاتها عانت بعد انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية من هذه المعضلة في شتاء 2023/2024. تأتي هدة الشراكة الشاملة والاستراتيجية بين مصر والإتحاد الأوروپ للإجابة على مثل هذه التحديات. دائما في إطار رابح رابح فاليوم مصر تعاني من انقطاع الكهرباء وغدا ستحتاج أروپا الطاقة المتجددة الممكنة الإنتاج في مصر لما لها من مؤهلات.

جمال بيومي: العلاقات الأوروبية المصرية تاريخية

من جهته قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ"الدستور: إن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي سليمة للغاية وبدأت من تسعينات القرن الماضي حينما تم توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي وكان هناك مزايا اقتصادية لصادراتنا، وفي 2001 وقعنا اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية وهو اتفاق يشمل تعاون ثقافي وتجاري واقتصادي وسياسي وهو اتفاق ناجح منذ دخوله حيز التنفيذ في 2004 حيث تضاعفت الصادرات المصرية والمصرية أربع مرات للاتحاد الأوروبي وصادراتهم لمصر تضاعفت ثلاث مرات، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي أصبح أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر كتلة تعمل استثمارات في مصر وأكبر مساهمة في مشروعات التنمية في مصر لاسيما ومعظم الأموال من الاتحاد الأوروبي منح وليست قروض.

وقال بيومي إن الاتحاد الأوروبي له باع طويل في مجال الاستثمارات في مصر ويعلمون مزايا مصر خاصة مع إنشائهم عدد من محطات الكهرباء في مصر سواء بتمويل ألماني أو غيره فضلا عن إسهامتهم في تنمية قطاع الاتصالات في مصر ولدينا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاتحاد الأوروبي يستطيع جذب للمزيد من الاستثمارات فيها مصر رغم ظروفها إلا أنها أكبر دولة عربية جاذبة للاستثمارات.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر دولة لها مقومات جاذبة للاستثمارات وبها اتفاقية تجارة حرة مع افريقيا ولدينا منطقة تجارة حرة عربية أيضا وكذلك مع بعض دول أمريكا اللاتينية وبالتالي مصر لديها انفتاح دون جمارك على أسواق مختلفة فضلا عن وجود الأيدي العاملة بوقرة في مصر.

محمد أنيس: المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي تفعيل للشراكة الاستراتيجية الشاملة

فيما قال محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر ناقش الاستثمارات الأوروبية الموجودة بالفعل في مصر وتسهيل جذب استثمارات من القطاع الخاص الأوروبي ومشاريع الطاقة المتجددة والامونيا الخضرا والهيدروجين الخضراء لاسيما والقارة الأوروبية مستورد لهذه الطاقة النظيفة من مصر والملف الثاني هيكون التعاون المرتبط بمكافحة الهجرة غير الشرعية لأن هناك توافق بين مصر والاتحاد الأوروبي على ضبط الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية واتفاقيات دعم مشاريع البينة التحتية ودعم الاتحاد الأوروبي للمشاريع ذات البعد الاجتماعي مثل مشاريع حياة كريمة التي لها تمويلات طويلة الأمد من الاتحاد.

وتابع في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الموتمر مهم لأنه تفعيل للشراكة الاستراتيجية الشاملة وهناك شكل من أشكال التكامل بينهم مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي لأن نصر دولة مهمة في جنوب البحر المتوسط بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولها قدرة على ضبط الهجرة وإنتاج مواد بتروكيمياويات يريدها الاتحاد الأوروبي ويريد استيرادها من مصر وليس روسيا كما أن هناك تنسيق أوروبي مصري المواقف بخصوص قضايا الشرق الأوسط.