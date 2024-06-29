غدًا.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظم ندوة "30 يونيو.. ذكرى ثورة الإنقاذ"

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في السابعة مساء غد الأحد، ندوة حول الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، تحت عنوان "30 يونيو.. ذكرى ثورة الإنقاذ".

ومن المقرر أن تناقش الندوة كيف كان اعتصام المثقفين الشرارة الأولى للثورة، وأوضاع حقوق الإنسان وقت حكم الجماعة الإرهابية ونظرة العالم لمصر آنذاك، وسعي الجماعة الإرهابية لتغيير هوية الوطن، بالإضافة إلى دور الإعلام في مواجهة الإخوان، وكيف حاولت الجماعة استقطاب عدد من الإعلاميين بعد ثورة 25 يناير، وكذلك كيفية مواجهة إعلام الجماعة المحرض على الدولة ومؤسساتها، كما تناقش الندوة محاولات الجماعة لاختراق المجال الحقوقي.

دور المرأة فى 30 يونيو

وتتطرق المناقشات إلى دور المرأة في 30 يونيو ووجودها في صدارة الصفوف، ودور جبهة الإنقاذ في دعم الثورة، ومواجهة محاولات استقطاب الشباب، كما تناقش تمكين الشباب في العمل السياسي وفي دولاب الدولة وكيف تغيرت النظرة إلى الشباب، وذلك بعد 11 عامًا على الثورة.

يدير الحوار خلال الندوة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيها كل من: النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور أحمد مجاهد، رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيِّ إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المحامية والإعلامية أميرة بهي الدين، النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.