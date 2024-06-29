السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجبلاوى يشيد بمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى: مصر نجحت فى عمل بنية تحتية جاذبة للاستثمار

محمد الجبلاوي
محمد الجبلاوي

قال محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في تطوير البنية التحتية من خلال الاهتمام بكافة المرافق لتهيئة بيئة اقتصادية صالحة للاستثمار حتى تكون مناسبة للعمل على جذب المستثمرين في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار بين "مصر والاتحاد الأوروبي"، الذي افتتحه السيسي اليوم، خير دليل على قوة ومكانة مصر بين دول العالم.

مصر لديها فرصة قوية لجذب الاستثمارات

وأضاف الجبلاوي، خلال تصريحات له اليوم، أن مصر لديها فرصة قوية لجذب الاستثمارات المختلفة من مختلف البلدان، فالإمكانات التي وفرتها الدولة طوال العشر سنوات الماضية سهلت الطريق أمام المستثمر من خلال بيئة استثمارية صالحة للاستثمارات وجاذبة للمستثمرين.

وأشاد بكلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر، موضحا أن كلمته كاشفة وواضحة بما عانته الدولة طيلة السنوات الماضية، ذاكرا منها التحديات الضخمة والأزمات التي واجهت الدولة ولم تكن مسئولة عنها بل هي خارجة عن إرادتها، مثل أزمة "كوفيد- 19" والحرب الروسية- الأوكرانية وحرب غزة التي كانت لها تأثيرات كبرى على جميع دول العالم، حتى إن الاقتصاد العالمي تأثر كثيرا بهذه الأزمات وليس مصر فقط.

وانطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبى"، اليوم السبت، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية، والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلًا عن عدد من مسئولى دول الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلى الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية. 

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