السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس سنة وغرامة 100 ألف لـ إنجي حمادة وكروان مشاكل بتهمة نشر فيديوهات خادشة

إنجي حمادة وكروان
إنجي حمادة وكروان مشاكل

قضت محكمة جنح الاقتصادية بحكمها على المتهمة سماح مصطفي والمعروفة بـ"إنجي حمادة" وكروان مشاكل، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالحبس سنة لكل منهما والغرامة 100 ألف جنيه.

وتم القبض على إنجي حمادة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب  بالاشتراك مع "إنجي حمادة".

محكمة جنح الاقتصادية انجي حمادة كروان مشاكل نشر فيديوهات خادشة للحياء الحبس سنة لكل منهما والغرامة 100 ألف جنيه

مواد متعلقة

غدًا.. الحكم على "إنجى حمادة" و"كروان مشاكل" فى تهمة نشر فيديوهات إباحية

الأكثر قراءة

قرار عاجل بشأن آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو 2024

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

تعويض بـ مليون جنيه.. 14 سبتمبر نظر جنحة ضحية إمام عاشور ضد الكابتن أحمد حسن

أول تعليق لوزير التعليم على الشكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه