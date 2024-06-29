السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسى بذكرى 30 يونيو

مجلس جامعة الازهر
مجلس جامعة الازهر

قدَّم مجلس جامعة الأزهر في جلسته الشهرية التي عُقِدَت، اليوم السبت، برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وجميع أعضاء مجلس الجامعة، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأوضح مجلس جامعة الأزهر أن ثورة 30 يونيو حققت آمال الشعب المصري وطموحاته، وحافظت على أمن الوطن واستقراره.

وقدَّم مجلس الجامعة الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لجهوده المخلصة في جميع جولاته الخارجية التي تؤكد الأُخوة الإنسانية ونشر الفكر الإسلامي الصحيح الذي يؤكد على التعاون بين بني البشر جميعًا دون النظر إلى اللون أو الجنس أو العقيدة. 

كما أشاد مجلس جامعة الأزهر بالجولة الخارجية التي قام بها فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، إلى إندونيسيا، تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال كعبة العلم وقبلة العلماء.

مجلس جامعة الأزهر يقدم التهنئة للكليات الحاصلة على اعتماد "ضمان الجودة"

ووجه مجلس جامعة الأزهر الشكر إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة؛ لجهوده المخلصة في دعم كليات الجامعة للحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

كما وجه مجلس الجامعة الشكر والتقدير لكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ لجهودها خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مطالبًا الكليات بسرعة الانتهاء من نتيجة طلاب الفرق النهائية؛ مما يمكنهم من التقدم للخدمة العسكرية في موعدها المقرر وعدم التأخير.

مجلس جامعة الأزهر يهنيء الرئيس السيسي الذكرى عيوب ثورة 30 يونيو

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