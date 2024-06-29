السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبول دفعة جديدة بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا

شركة مياه قنا
شركة مياه قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024- 2025 للالتحاق بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

وأشار الداودي إلى أنه سيتم قبول 50 طالبًا بالدفعة الجديدة من الحاصلين على مجموع 276 درجة كحد أدنى في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام الدراسي، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القدرات الخاصة، وأنه تم تحديد نسبة 80% من إجمالي المتقدمين لأبناء المحافظة والنسبة المتبقية موزعة على أبناء المحافظات المجاورة.

وأضاف الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن شروط التقديم في مدارس المياه والصرف الصحي 2025:

1. الحصول على شهادة الإعدادية العامة فقط 2024.
2. ألا يقل مجموع الطالب عن 276 درجة في الإعدادية العامة على أن يكون التفاضل في القبول للمتقدمين حسب:
1. مجموع الشهادة الإعدادية العامة الحاصل عليها الطالب هذا العام ٢٠٢٤ + الدرجة الحاصل عليها الطالب في الاختبارات التي تعقد بمعرفة مديرية التربية والتعليم وشركة المياه. 
2. في حالة تساوي الدرجة تكون المفاضلة للأصغر سنًا.
3. في حالة التساوي تكون المفاضلة بترتيب الحروف الأبجدية للطالب مع تنفيذ ما تم اتباعه في العام الماضي بقبول 40 طالبًا بمحافظة قنا، و10 من المحافظات الأخرى وهي: (الأقصر - أسيوط - سوهاج)، على ألا يكون الطالب متقدما في إحدى هذه المحافظات إلى مدرسة أخرى بنفس التخصص، وفي حالة ثبوت تقديمه يكون ليس له الحق في استكمال باقي إجراءات التقدم.

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