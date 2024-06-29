السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": روسيا تقصف مبنى سكنيًا من 9 طوابق وسط أوكرانيا

القصف الروسي
القصف الروسي

إنه حتى هذه اللحظة لم تصدر بيانات نهائية جراء القصف الروسي لمبنى سكني في أوكرانيا مكون من 9 طوابق، أمس الجمعة.

انهيار 4 طوابق علوية من المبنى

وأشار مناف إلى أن القصف الروسي على مبنى في دنيبرو وسط أوكرانيا تسبب في انهيار 4 طوابق علوية من المبنى، وإصابة 11 شخصًا والعديد من المفقودين ومقتل شخص واحد، موضحًا أن كل هذه العمليات تأتي تزامًا مع استمرار القصف على المنشآت المدنية.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن القوات الروسية شنَّت هجمات بالقرب من مستوطنات وباءت بالفشل, على حسب بيان الإدارة المشتركة للقوات الأوكرانية، منوهًا بأن هذا يأتي مع قصف روسي ومسيرات أوكرانية تستهدف البنى التحتية في الداخل الروسي والأوكراني.

روسيا أوكرانيا القاهرة الإخبارية القوات الأوكرانية انهيار مبنى القوات الروسية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعاود التوغل بمنطقة الشاكوش وإصابة عدد آخر من النازحين

إعلام فلسطينى: عشرات الشهداء قرب مدرسة بدر ومسجد ذو النورين بحى الشجاعية

الصحة الفلسطينية: 52 شهيدًا و320 مصابًا منذ اجتياح حى الشجاعية قبل يومين

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلى يتعمد استهداف طواقم الإسعاف والدفاع المدنى

"ضحيتها 40 شهيدا و224 مصابا".. 3 مجازر بقطاع غزة خلال 24 ساعة

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يمنع دخول شاحنات المساعدات الإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية لغزة

الرئيس السيسي: مصر لديها قوى عاملة ضخمة جدًا

وزيرة التعاون الدولى: الاتحاد الأوروبى يوفر ضمانات استثمار بـ1.8 مليار يورو

الأكثر قراءة

قرار عاجل بشأن آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو 2024

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

تعويض بـ مليون جنيه.. 14 سبتمبر نظر جنحة ضحية إمام عاشور ضد الكابتن أحمد حسن

أول تعليق لوزير التعليم على الشكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تضخم المواعظ.. لماذا؟

لواء.حمدى البطران

خيمة القذافى

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه