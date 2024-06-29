"القاهرة الإخبارية": روسيا تقصف مبنى سكنيًا من 9 طوابق وسط أوكرانيا

إنه حتى هذه اللحظة لم تصدر بيانات نهائية جراء القصف الروسي لمبنى سكني في أوكرانيا مكون من 9 طوابق، أمس الجمعة.

انهيار 4 طوابق علوية من المبنى

وأشار مناف إلى أن القصف الروسي على مبنى في دنيبرو وسط أوكرانيا تسبب في انهيار 4 طوابق علوية من المبنى، وإصابة 11 شخصًا والعديد من المفقودين ومقتل شخص واحد، موضحًا أن كل هذه العمليات تأتي تزامًا مع استمرار القصف على المنشآت المدنية.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، أن القوات الروسية شنَّت هجمات بالقرب من مستوطنات وباءت بالفشل, على حسب بيان الإدارة المشتركة للقوات الأوكرانية، منوهًا بأن هذا يأتي مع قصف روسي ومسيرات أوكرانية تستهدف البنى التحتية في الداخل الروسي والأوكراني.