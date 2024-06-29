السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات لرفع المخلفات فى الوراق وإمبابة بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

وجَّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء أحياء (الوراق، إمبابة) بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة لرفع كفاءة النظافة بعدد من المواقع التي تم رصد احتياجها لتدعيم جهود النظافة بها استجابة لشكوى المواطنين.

وتوجهت فرق النظافة التابعة للهيئة وإحياء الوراق وإمبابة كل بنطاقه بالتوجه للمواقع محل الشكوى وهي (نفق الفيلا وسلم آخر سهم بحى الوراق)، (أرض عزيز عزت بحى إمبابة)، حيث تم رفع المخلفات من خلال مجموعات العمل وإزالة حوش لفرز القمامة.

كما وجَّه المحافظ مسئولي حي الهرم بسرعة الاستجابة لشكوى المواطنين المتضررين من مخالفات لفرن عيش مقام بعقار سكني دون ترخيص بشارع عمر بن الخطاب بمنطقة كعابيش ومقهى مخالف بشارع المنشية بمنطقة الطوابق لتضرر المواطنين، بالإضافة إلى التعامل مع مخالفات كافية ومخبز ومطعم جميعهم مخالفين ويسببون إزعاجًا للمواطنين على مدار اليوم بأسفل العقارات ٣٢١ح حدائق الأهرام. 

وقامت حملة من حى الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق بالتوجه للنقاط المذكورة وغلق كل منها، ومصادرة محتوياتهما، وإيداعها مخازن الحى وتحرير المحاضر بكل مخالفة.

كما قامت محافظة الجيزة بالاستجابة للشكوى الواردة من وجود مخالفات بناء وتعديات على الأراضي الزراعية بجوار ثلاجة أبو سكر بطريق الجبانة بمنطقة منشية دهشور بمركز ومدينة البدرشين، حيث تم التعامل مع المخالفات وإزالتها على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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