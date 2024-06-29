قرار عاجل بشأن آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر مايو 2024

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه نظرًا لإجازة ثورة ٣٠ يونيو تقرر مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر مايو ٢٠٢٤ حتى يوم الإثنين ١ يوليو ٢٠٢٤، والذي من المفترض أن ينتهي موعد تقديمه في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.

وأشارت "عبدالعال"، في بيان، اليوم السبت، إلى أنه سيتم أيضًَا، مد أجل تقديم إقرار الشخصيات الاعتبارية التي قدمت طلب مد أجل تقديم الإقرار، وسددت الضريبة المقررة والتي تنتهى مدة تقديمه الأصلية بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٤، وذلك حتى يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024، وذلك طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها".

دعم ومساعدة الممولين

وأكدت على حرص مصلحة الضرائب على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا، ومنها تقديم الإقرار الضريبي، لافتة إلى خطورة عدم التزام الممولين بالتزاماتهم القانونية، والذي يتسبب في تعرضهم للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ودعت رئيس مصلحة الضرائب كل الممولين بمختلف المأموريات الضريبية للاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة، لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.

جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب تقدم كل الدعم للممولين، وتقوم بالرد على كل الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.