السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 وضعيات يوغا أساسية من أجل حياة أكثر صحة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يمكننا تحسين مرونتنا وقوتنا ووضوحنا العقلي من خلال جعل وضعيات معينة جزءًا من ممارستنا اليومية. وفيما يلي 6 أوضاع يوجا ضرورية لأي امرأة تمارسها لتعيش حياة أكثر صحة.

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إن الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية أمر ضروري لعيش حياة صحية وسعيدة، وخاصة بالنسبة للنساء اللاتي يوازنن بين مجموعة متنوعة من المهام والالتزامات. يوفر فن اليوجا القديم استراتيجية شاملة لعيش حياة أكثر صحة. يمكننا تحسين مرونتنا وقوتنا وصفاء ذهننا من خلال جعل بعض الوضعيات جزءًا من ممارستنا اليومية.

 

تاداسانا (وضعية الجبل)

 

تعتبر تاداسانا، المعروفة أيضًا باسم وضعية الجبل، بمثابة الأساس للعديد من أوضاع اليوغا الأخرى. تعمل هذه الأسانا البسيطة والقوية على تعزيز التوازن وتحسين وضعية الجسم وتساعد على تخفيف آلام الظهر - وهي مشكلة شائعة لدى النساء اللاتي يقضين ساعات طويلة في الجلوس أو الوقوف.

 

وضعية الكلب المتجه للأسفل 

 

Adho Mukha Svanasana، المعروف باسم الكلب المتجه للأسفل، هو تمرين تمدد لكامل الجسم يجدد النشاط وينشط. إنه يقوي الذراعين والكتفين والساقين بينما يقوم بتمديد أوتار الركبة والعجول والعمود الفقري.

 

فيرابهادراسانا الثاني

 

وضعية المحارب الثانية، أو وضعية فيرابهادراسانا الثانية، هي وضعية قوية تعزز القوة والاستقرار. وهي مفيدة بشكل خاص للنساء لأنها تعمل على إشراك مجموعات عضلية متعددة وتحسين القدرة على التحمل.

 

وضعية الكوبرا

 

تعتبر وضعية بهوجانجاسانا أو وضعية الكوبرا ممتازة لتقوية الظهر وزيادة مرونة العمود الفقري. وهي مفيدة بشكل خاص للنساء اللاتي يعانين من آلام الظهر بسبب الجلوس لفترات طويلة.

 

وضعية الكرسي

 

تستهدف وضعية الكرسي أوتكاتاسانا الساقين والجذع، مما يساعد على بناء القوة والاستقرار. هذه الوضعية مفيدة بشكل خاص للنساء اللاتي يرغبن في تقوية الجزء السفلي من الجسم وتحسين توازنهن بشكل عام.

أوضاع يوجا فن اليوجا وضعية الجبل وضعية الكلب فيرابهادراسانا الثاني

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