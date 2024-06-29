السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"سيلفستر ستالون" يتحدث عن حبه لمصر فى إعلان "ساوث ميد" لطلعت مصطفى

سيلفستر ستالون
سيلفستر ستالون

انطلقت الحملة الإعلانية لمشروع "ساوث ميد"- أحدث مشروعات مجموعة طلعت مصطفى بالساحل الشمالي- ببطولة النجم العالمي سيلفستر ستالون، وذلك قبل بدء الحجز بالمشروع يوم الثلاثاء المقبل 2 يوليو. وتحدث نجم هوليوود عن مدى حبه لمصر وجمالها خلال الإعلان.

وحقق الإعلان نجاحا كبيرا، حيث وصلت مشاهدات الإعلان على منصات السوشيال ميديا وحدها إلى نحو 30 مليون مشاهدة حتى الآن من بدء الحملة الإعلانية، ونال الإعلان إشادات كبيرة من رواد السوشيال ميديا.

واستعرض الإعلان رؤية مجموعة طلعت مصطفى في أن يصبح مشروع "ساوث ميد" وجهة عالمية فارقة بالساحل الشمالي، ليجسد المعنى الحقيقي للبحر المتوسط، من خلال توافر الفخامة والراحة لتحقيق أقصى درجات الرفاهية، ويتميز "ساوث ميد" بشواطئ طويلة وممتدة ورمال بيضاء ومياه فيروزية، ومناخ معتدل طوال العام.

ويمتد مشروع "ساوث ميد" على مساحة أكثر من 23 مليون متر مربع، وتستهدف مجموعة طلعت مصطفى أن يصبح "ساوث ميد" مشروعًا ذكيًا متكاملًا مستدامًا وصديقًا للبيئة، وأن يضم أكبر مارينا خاص في البحر المتوسط، وملعب جولف ضخمًا، ويضم المشروع فيلات و"شاليهات"، وكذلك أكثر الفنادق تميزًا في العالم.
للتواصل مع فريق مبيعات ساوث ميد:  
- الخط الساخن 19691
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ساوث ميد طلعت مصطفى الساحل الشمالى النجم العالمي سلفستر ستالون

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