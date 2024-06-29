أخر موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعب الثلاثة

يزداد معدل البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن اخر موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 وموعد بداية إجازة نهاية العام الدراسي 2024 ونعرض من خلال التقرير كل ما ترغب في معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال السطور التالية.

اخر موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024

يوم 20 يوليو 2024 المقبل هواخر موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 وذلك لكل من الشعبة الأدبية والعلمية وفقًا للجدول الرسمي الذي وضعته وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

- يوم 10 يونيو2024: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

-يوم 12 يونيو2024: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

- يوم 22 يونيو2024: امتحان اللغة العربية.

- يوم 25 يونيو2024: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

-يوم 29 يونيو2024: امتحان الفيزياء والتاريخ.

-يوم 2 يوليو2024: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم 6 يوليو2024: امتحان الكيمياء والجغرافيا.

-يوم 10 يوليو2024: امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع، وامتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية.

- يوم 13 يوليو2024: امتحان الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل.

-يوم 17 يوليو2024: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية استاتيكا، وامتحان الفلسفة والمنطق.

- يوم 20 يوليو2024: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

الخطوة الاولي:فتح رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

الخطوة الثانية: فتح بوابة الثانوية العامة.

الخطوة الثالثة: فتح أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2024.

الخطوة الرابعة: وضع رقم الجلوس واضغط عرض النتيجة كاملة.

واكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سوف تعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2024، إلكترونيًّا على موقع وزارة التربية والتعليم بعد الإنتهاء من الامتحانات وعمليات التصحيح، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد فور اعتمادها من وزير التعليم.

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