190 مليون جنيه إيرادات فيلم "ولاد رزق 3" خلال 17 يومًا

حقق فيلم ولاد رزق 3 – القاضية نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة، وإيرادات بلغت 5 ملايين و184 ألفا و684 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 17 يوما منذ طرحه فى دور العرض السينمائية المختلفة 189 مليونا و703 آلاف و372 جنيها، يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" كل من: عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين، علي صبحي، أسماء جلال.

فيلم ولاد رزق 3- القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films و Film square.

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" حول سرقة أبطال العمل شيئًا ثمينًا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسًا على عقب، حيث يتسبب بدخولهم في العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.

أبطال "ولاد رزق 3"

وحقق الجزآن الأول والثاني من فيلم "ولاد رزق" نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه، ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية.