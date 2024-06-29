السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول تعليق لوزير التعليم على الشكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

رد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الشكاوى من امتحان الفيزياء أنه صعب على الطلاب، كما أن سؤال المغناطيس يوجد خطأ في الصياغة.

وقال الدكتور رضا حجازي، في تصريح مقتضب لـ"الدستور":"ننتظر قرار اللجنة".

شكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء

وقالت مصادر مسئولة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية تلقت شكاوى من صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، الذي أداه الطلاب صباح اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة في انتظار تقرير اللجنة الفنية المنوط بها مراجعة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة ومدى مطابقة الامتحان المواصفات.

txt

"القاهرة الإخبارية": إصابة شرطى أمام السفارة الإسرائيلية فى بلجراد

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة موعد امتحانات الثانوية العامة موعد امتحان الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية المراجعة النهائية للثانوية العامة مراجعة امتحانات الثانوية العامة امتحان الثانوية العامة 2024 موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 المراجعة النهائية للثانوية العامة 2024

مواد متعلقة

وزيرة التخطيط: جذب 65 فرصة استثمارية فى 14 قطاعًا خلال السنوات الثلاث الماضية

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

رد عاجل من التعليم على صعوبة امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

انتهاء التشكيل الوزارى والمحافظين.. وحلف اليمين خلال أيام

عاجل| مصدر حكومى: الانتهاء من التشكيل الوزارى وحركة المحافظين.. ومراسم حلف اليمين خلال أيام

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟