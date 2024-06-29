أول تعليق لوزير التعليم على الشكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة

رد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الشكاوى من امتحان الفيزياء أنه صعب على الطلاب، كما أن سؤال المغناطيس يوجد خطأ في الصياغة.

وقال الدكتور رضا حجازي، في تصريح مقتضب لـ"الدستور":"ننتظر قرار اللجنة".

شكاوى من صعوبة امتحان الفيزياء

وقالت مصادر مسئولة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية تلقت شكاوى من صعوبة امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، الذي أداه الطلاب صباح اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة في انتظار تقرير اللجنة الفنية المنوط بها مراجعة ورقة الأسئلة ونموذج الإجابة ومدى مطابقة الامتحان المواصفات.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى 81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.