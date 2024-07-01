الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهرجان العلمين الجديدة يقود الانتعاش السياحي وتعزيز الاستثمار

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

يعتبر مهرجان العلمين، من أكبر الأحداث الترفيهية في الوقت الحالي في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد من أبرز الأحداث الترفيهية، والتي تسهم بشكل كبير في الترويج للسياحة الداخلية والخارجية خلال فصل الصيف في مدينة العلمين الجديدة، التي اكتسبت شهرة واسعة مؤخرًا بفضل المشروعات القومية الضخمة، التي أقيمت بها وأعادت لها الروح من جديد في الجمهورية الجديدة.

ومن المقرر أن يقام مؤتمر صحفي بنورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الإثنين في الخامسة مساء ويتم من خلاله الإعلان عن تفاصيل الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية المقرر إقامتها خلال أيام المهرجان.

تعرف على أبرز فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة

 

الآثار الاقتصادية

 

ولعل الآثار الاقتصادية الايجابية، تعتبر من أبرز النتائج التي سوف يسفر عنها مهرجان العلمين الجديدة 2024، حيث يعمل المهرجان على تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، والترويج للمدن الساحلية والسياحة في مصر خلال فصل الصيف، بعد الاهتمام البالغ الذي أولته الحكومة لتطوير منطقة العلمين خلال السنوات الماضية.

 

كما يعمل مهرجان العلمين، على زيادة موارد مصر من العملة الصعبة، من خلال جذب المزيد من السياح، والترويج للاستثمار المحلي والأجنبي في منطقة العلمين الجديدة.

 

مدينة العلمين الجديدة

تقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بالطريق الدولي "الإسكندرية – مطروح".

تعد مدينة العلمين إحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر حيث تضم مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.

 

وتنقسم المدينة إلى قطاعين قطاع سكني، وقطاع ساحلي وهو مكون من حى الفنادق، مركز المدينة، الحى السكنى المميز، مركز المؤتمرات، حى حدائق العلمين، مرسى الفنارة، المنطقة الترفيهية، منتجع خاص، مركز ثقافى، إسكان سياحى، حي مساكن البحيرة، وأرض المعارض.

 

 

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