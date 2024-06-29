تعويض بـ مليون جنيه.. 14 سبتمبر نظر جنحة ضحية أمام عاشور ضد الكابتن أحمد حسن

حددت محكمة جنح أكتوبر جلسة ١٤ سبتمبر القادم لنظر الجنحة المباشرة المقامة من ضحية أمام عاشور لاعب نادي الأهلي ضد الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق في اتهامه بالتشهير به عبر "فيسبوك" بسبب أزمته مع لاعب الأهلي.

علي فايز المحامي دفاع ضحية امام عاشور

وشهدت أزمة إمام عاشور لاعب نادي الأهلي مع فرد أمن مول الشيخ زايد تطورًا مثيرًا بعدما تقدم علي فايز المحامي وحازم أبو ناف المحامي دفاع عبدالله مصطفى فرد الأمن ضحية إمام عاشور برفع جنحة مباشرة ضد الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر بناء على طلب المجني عليه.

وأشار فايز إلى أن الجنحة المباشرة تتضمن اتهام عبدالله مصطفى الكابتن أحمد حسن بالإساءة والتشهير بسمعته وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي بنشر مقطع ڤيديو على صفحته يتهم فيه عبد الله بأنه حصل على أموال من إمام عاشور يوم الواقعة المعروفة بـ"خناقة المول" وهذا الادعاء لم يحدث وهو ما اعتبره ضحية إمام عاشور تشهيرًا وادعاء باطلًا ضده.

وتم الادعاء مدنيًا في الدعوى بمبلغ مليون وواحد جنيه بخلاف العقوبة الجنائية.