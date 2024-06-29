مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: ثورة 30 يونيو جسدت إرادة المصريين ودشنت الجمهورية الجديدة

تقدَّم الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبى بالحوار الوطني، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، والشعب المصرى، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، داعيًا المولى عز ‏وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يجعلها واحةً للأمن والأمان، وأن ‏يوفق قادتها لما فيه خير البلاد والعباد.

وأكد "صبري"، في تصريحات له اليوم، أن مصر شهدت في ظل القيادة السياسية تغيرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وعصرية وفقًا لأفضل المعايير العالمية لتتمكن من اللحاق بركب التطورات العالمية التي يشهدها المجتمع الدولى، إيمانًا من القيادة السياسية بأنه لا يمكن الانفصال عن المتغيرات العالمية، فانتقلت مصر من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، الأمر الذى كان يمثل الهدف الأساسي للرئيس السيسى خلال الفترة من 2014/2024 فى العمل على الحفاظ على الدولة الوطنية وتثبيت أركانها ومؤسساتها المختلفة بمقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

إنجازات الرئيس السيسى أعادت مصر للخريطة الإقليمية واستعادت الدولة هيبتها

وأشار الدكتور سمير صبري، إلي أن الدولة المصرية رسخت على مدار هذه الفترة أن استعادة مكانة الدولة يتطلب عملًا وجهدًا متواصلين، وأن عملية البناء والتنمية مستمرة وصولًا إلى مستقبل مشرق، مع التأكيد بأن بناء مصر الجديدة القوية أصبح راسخًا فى وجدان الجميع مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم التعايش المشترك والتسامح وتأكيد التلاحم بين الدولة والمواطنين باعتبارهما أساسًا لبقاء واستمرار الدول.

وأضاف مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، أن الذكرى الحادي عشر لثورة 30 يونيو، تأتى لتحمل معها آمالًا جديدة لكل المصريين وطموحات وآفاقًا واسعة للدولة المصرية في تحويل تلك الطموحات والآمال إلى واقع ملموس يشعر به كل المواطنين، ويتأكدون أن الدولة تبذل قصارى جهدها لرفع مستوى معيشتهم.

وأوضح أن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات بعد الثورة، حيث لم تخضع لمحاولات كسر إرادتها وانطلقت في مسيرتي البناء والتنمية، جنبًا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، حيث جاء بناء الإنسان المصري (من خلال محاور رئيسية هي التعليم والصحة والثقافة) على رأس أولويات الدولة خلال الفترة الرئاسية الثانية بعد أن كانت الأولوية فى الفترة الأولى لبناء وتجديد البنية التحتية القومية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت الدكتور سمير صبرى، أن عام 2024 شهد تحسنًا ملحوظًا فى عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، في ظل برنامج اقتصادي صعب وجريء تنفذه الحكومة المصرية، وسط إشادة من مؤسسات التمويل الدولية، حيث انعكست تلك الإصلاحات على العديد من المؤشرات مثل النمو والبطالة والتضخم، لافتًا إلي الدولة المصرية شهدت استمرارًا في تنفيذ مشروعاتها العملاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصري، بالإضافة إلى تحقيق فرص عمل حقيقية تضع مصر على خريطة التنمية، بعد إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بكل قطاعاته، واتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية المهمة، مشيرًا إلي أن بفضل إنجازات الرئيس السيسى، عادت مصر للخريطة الإقليمية واستعادت الدولة هيبتها، لنرى الكثير من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية يتم إنجازها فى وقت قياسى، حيث حفلت فترة الرئاسة الأولى والثانية للرئيس السيسى، والتى امتدت من عام 2014 إلى عام 2024، بزخم كبير من الإنجازات فى المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة.

كما أكد مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، علي تقديره واحترامه للشعب المصري العظيم الذي نزل في 30 يونيو لينادي علي القائد لإنقاذ مصر من جماعات الشر وما زال يضرب أروع الأمثلة في الصمود والصبر وحب الوطن وفي ظل الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة منذ الجائحة ومرورًا بحرب روسيا وأوكرانيا وحتى الحرب الغوغاء علي قطاع غزة وما تسببت فيه هذه الأحداث والمربكات من صعوبات اقتصادية ضخمة يشعر بها الشعب المصري، ولكن يتضح كل يوم أن هذا الشعب العظيم الواعي يستطيع خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاوز كل الصعاب والوصول سريعًا الي أحلامه وطموحه بأن تكون مصر دولة عصرية حديثة متنوعة اقتصاديًا وقبلة للمستثمرين، وبفضل الله وتوفيقه نثق في إمكانياتنا وقدراتنا وتحيا مصر.