هيثم الشرابى: القوات المسلحة نفذت إرادة الشعب المصرى فى 30 يونيو

تحدث الكاتب هيثم شرابي عن الأسباب التي دفعت المصريين للقيام بثورة 30 يونيو، وذلك خلال احتفال قصر ثقافة شبين الكوم بذكري ثورة 30 يونيو.

هيثم شرابي: القوات المسلحة نفذت إرادة الشعب المصري في 30 يونيو



واصل فرع ثقافة المنوفية فعالياته المتنوعة احتفاله بذكرى ثورة 30 يونيو، استمرارًا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالذكرى الحادية عشرة للثورة، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

وعقد قصر ثقافة شبين الكوم محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو والجمهورية الجديدة" أوضح خلالها الكاتب الأديب هيثم الشرابي، الأسباب التي دفعت الشعب المصري للقيام بالثورة، وحرص القوات المسلحة على تنفيذ إرادة الشعب، الأمر الذي أسهم في تغيير خريطة مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وضمن الأنشطة التي يقدمها الفرع، عقد بيت ثقافة قويسنا لقاء تناول خلاله سعيد منصور، دور الثورة في تغيير المجتمع المصري، والتاريخ المصري الحديث.

وشهد بيت ثقافة منوف لقاء آخر بعنوان "الإرادة الشعبية والحفاظ على الهوية" تحدث خلالها أديب مسيحة - رئيس جمعية رواد بيت ثقافة منوف، عن نتائج الثورة وكيف أسهمت في تصحيح مسار البلاد، واستعادة الهوية الوطنية بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية.

في ذات السياق شهد فرع ثقافة بني سويف عددًا من الفعاليات الثقافية والورش الفنية، حيث عقدت مكتبة الحي الثاني محاضرة بعنوان "العبور إلى الجمهورية الجديدة" ألقاها أحمد صابر مسئول التمكين الثقافي أكدا خلالهما أن ثورة 30 يونيو أعادت لمصر قوتها وريادتها بعد أن عاشت أيامًا عصيبة، ونظمت مكتبة النادي الرياضي حلقة نقاشية عن "بناء الدولة الحديثة" أدارتها حنان عيد مسئول المكتبة، موضحة خلالها أن الثورة جاءت لاستعادة هوية للشعب المصري وتأكيد وحدته الوطنية دون تمييز.

واستكمالا للاحتفالات، تحدث أحمد أبوالعلا المسئول الثقافي ببيت ثقافة أبوصير، وهناء حسين مسئول المكتبة العامة بقصر ثقافة بني سويف الملق خلال حلقتي نقاش عن إنجازات ثورة يونيو التي أظهرت شجاعة وعزيمة المصريين في الحفاظ على استقرار وأمن مصر وهويتها في مواجهة قوى التطرف.

ومن جانب آخر وفي ضوء الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة بني سويف، أكد شريف صلاح عضو نادي الأدب بقصر ثقافة ببا أن الثورة المجيدة أنقذت مصر من براثن الجماعات الإرهابية. كما أقيمت ضمن الفعاليات بالقصر فقرة مواهب، وورشة رسم حر عن الثورة.

وفي مكتبة الطفل والشباب، أوضح محمد عيسى المسئول الثقافي، أن ثورة يونيو ستظل لحظة فاصلة يتذكرها التاريخ من خلال التحام الشعب مع قواته المسلحة والشرطة انتصارًا لإرادة الملايين من الشعب، وشهدت الفعاليات فقرة مواهب شعر وغناء وورشة رسم عن ثورة 30 يونيو.

كما عقدت مكتبة منشأة عاصم محاضرة بعنوان "30 يونيو ثورة شعب" تحدث خلالها ربيع محمد مسئول المكتبة، موضحًا أن ثورة يونيو هي نهاية لحالة الفوضى التي عاشتها مصر قبلها من خلال ثورة شعبية خالصة استطاعت تصحيح المسار، وتخلل الفعاليات ورشة رسم حر عن ثورة 30 يونيو قدمتها هالة عويس مسئول الفنون التشكيلية، مع فقرة مواهب إلقاء وغناء وإنشاد ديني.

فيما عقد بيت ثقافة الفشن لقاء حواريا عن "ثورة 30 يونيو" شارك به الشيخ أحمد سعد، وأشرف صبحي مسئول وحدة السكان بالوحدة المحلية لمدينة الفشن، وأميرة نجيب مسئولة التثقيف بالإدارة الصحية، وأكدوا خلالها أن ثورة 30 يونيو كانت بداية لحقبة وصفحة جديدة في تاريخ الوطن، وجاءت لتؤكد أن مصر عصية على الهزيمة والسقوط مهما مر عليها من محن وأزمات. بجانب فقرة إلقاء الشعر وتقديم الأغاني الوطنية المواهب.

وقدمت مكتبة دلاص مسابقة ثقافية عن ثورة 30 يونيو، مع عرض فني الأغاني الوطنية المواهب من الأطفال، وورشة لرسم علم مصر، كما أقيمت ورش للرسم الحر عن الثورة ببيت ثقافة أبو سليم، ومكتبة طنسا بني مالو، وورشة حكي بمكتبة سمسطا. بجانب ورشة فنون تشكيلية بمكتبة الحي الثاني، وعرض عرائس عن حب الوطن، وورشة رسم حر بالنادي الرياضي عن ثورة يونيو.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة، تزامنًا مع ذكرى ثورة 30 يونيو، ويضم أكثر من 200 فعالية بالقاهرة والمحافظات، تتنوع ما بين العروض والورش والمعارض الفنية، واللقاءات التثقيفية، وغيرها من الفعاليات حتى مطلع يوليو المقبل.