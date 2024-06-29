عالم جديد من "الحروب الأبدية".. أوكرانيا وغزة نموذجًا

تناول تقرير مؤشر السلام العالمي 2024 الصادر مؤخرًا عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) الأزمة الإنسانية الحادة، التي خلفتها «الحروب الأبدية»، حيث يصبح العنف المطول بلا نهاية على ما يبدو دون حلول واضحة، مستشهدًا بـالحرب في أوكرانيا وغزة.

وجاء في التقرير أن الأزمات الإنسانية التي تخلفها الحروب تتفاقم بسبب الدعم العسكرى الخارجي، والحرب غير المتكافئة، والمنافسات الجيوسياسية.

الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة فاقمت التكلفة البشرية

وقال: "توضح الصراعات الإقليمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة كيف عقدت الحرب الحديثة الأضرار والتكلفة المدمرة على البشرية".

وأضاف: "قد شهد الصراع الروسي الأوكراني سقوط أكثر من 2000 قتيل شهريًا في كل شهر تقريبًا خلال العامين الماضيين، في حين لم يحقق أي من الطرفين مكاسب كبيرة".

وتابع التقرير: "وأدى الصراع في غزة إلى مقتل أكثر من 35000 شخص منذ أكتوبر2023، مما أدى إلى أزمة إنسانية حادة".

ووفقًا للتقرير يشير مؤشر السلام العالمي لعام 2024 إلى حدوث ارتفاع كبير في كل من الصراعات ووفيات المعارك في العقدين الماضيين، مع وصول الوفيات في المعارك إلى أعلى مستوى منذ ثلاثين عامًا في عام 2022.

التقنيات العسكرية تعقد حروب القرن الحادي والعشرين

وأشار تقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2024 إلى أن الحرب في القرن الحادي والعشرين تغيرت نتيجة لاتجاهين رئيسيين: التغيرات في التكنولوجيا العسكرية وزيادة المنافسة الجيوسياسية، حسبما ذكر تقرير GPI، حيث يمكن الآن للمجموعات غير الحكومية أن تتعامل بشكل أكثر فعالية مع الدول الأكبر باستخدام تقنيات مثل الطائرات بدون طيار والأجهزة المتفجرة المرتجلة.

ونوه بأن ارتفاع استخدام الطائرات بدون طيار، من قبل الجماعات غير الحكومية في هجماتها، بنسبة تزيد عن 1400٪ منذ عام 2018، أدى إلى جعل الصراعات أكثر تعقيدا وأصعب في حلها.