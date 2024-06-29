تقارير إيطالية: محادثات بين رابيو وميلان بشأن الانتقال لـ"الروسونيرى"

يبحث نادي إي سي ميلان الإيطالي، عن تعزيز صفوفه خلال الموسم الجديد، بلاعب وسط مميز، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتناولت صحيفة "إل كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، رغبة إدارة ميلان في التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس.

وعلى الرغم من أن يوسف فوفانا، لاعب وسط موناكو يعد الهدف الرئيسي لإدارة "الروسونيري"، إلا أن هناك أيضًا اهتمامًا بأدريان رابيو، الذي يستفسر عنه ميلان في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن الطريق لجلب النجم الفرنسي إلى ميلان لا يزال مفتوحًا، خاصة أنه كانت هناك بالفعل عدة اجتماعات بين إدارة الروسونيري وفيرونيك والدة ووكيلة أعمال اللاعب.

وأوضحت الصحيفة، أن الصعوبة تكمن في متطلبات الرواتب الخاصة باللاعب، بالإضافة إلى العمولة الكبيرة التي ستحصل عليها والدته.

وأضافت "إل كورييري ديلو سبورت"، أن اللاعب تلقى العديد من العروض من بعد الأندية المهمة، بما في ذلك بعض الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان رابيو، قد انضم لصفوف يوفنتوس، صيف عام 2019، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك لاعب الوسط المدافع الفرنسي مع فريق "السيدة العجوز" في 212 مباراة (في كل المسابقات)، سجل خلالها 22 هدفًا.

ويشارك رابيو، مع منتخب فرنسا، خلال نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.