السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقارير إيطالية: محادثات بين رابيو وميلان بشأن الانتقال لـ"الروسونيرى"

أدريان رابيو
أدريان رابيو

يبحث نادي إي سي ميلان الإيطالي، عن تعزيز صفوفه خلال الموسم الجديد، بلاعب وسط مميز، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتناولت صحيفة "إل كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، رغبة إدارة ميلان في التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس.

وعلى الرغم من أن يوسف فوفانا، لاعب وسط موناكو يعد الهدف الرئيسي لإدارة "الروسونيري"، إلا أن هناك أيضًا اهتمامًا بأدريان رابيو، الذي يستفسر عنه ميلان في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن الطريق لجلب النجم الفرنسي إلى ميلان لا يزال مفتوحًا، خاصة أنه كانت هناك بالفعل عدة اجتماعات بين إدارة الروسونيري وفيرونيك والدة ووكيلة أعمال اللاعب.

وأوضحت الصحيفة، أن الصعوبة تكمن في متطلبات الرواتب الخاصة باللاعب، بالإضافة إلى العمولة الكبيرة التي ستحصل عليها والدته.

وأضافت "إل كورييري ديلو سبورت"، أن اللاعب تلقى العديد من العروض من بعد الأندية المهمة، بما في ذلك بعض الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان رابيو، قد انضم لصفوف يوفنتوس، صيف عام 2019، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك لاعب الوسط المدافع الفرنسي مع فريق "السيدة العجوز" في 212 مباراة (في كل المسابقات)، سجل خلالها 22 هدفًا.

ويشارك رابيو، مع منتخب فرنسا، خلال نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.

ميلان ميلان الإيطالي الانتقالات الصيفية أدريان رابيو يوفنتوس يوسف فوفانا باريس سان جيرمان الفرنسي

مواد متعلقة

باولو فونسيكا مديرًا فنيًا لـ ميلان خلفًا لـ"بيولي"

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

رد عاجل من التعليم على صعوبة امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

انتهاء التشكيل الوزارى والمحافظين.. وحلف اليمين خلال أيام

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

عاجل| مصدر حكومى: الانتهاء من التشكيل الوزارى وحركة المحافظين.. ومراسم حلف اليمين خلال أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟