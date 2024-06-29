السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طاقة النواب: مؤتمر الاستثمار فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات الأوربية

النائب وجيه اباظه
النائب وجيه اباظه

قال النائب وجيه اباظه عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ان مؤتمر الاستثمار " مصر والاتحاد الأوروبي" الذي افتتحه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يعد فرصة واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام والأوربية بشكل خاص الى مصر وتعكس ثقة عالمية في الاصلاحات الاقتصادية والاقتصاد المصري.

عرض فرص الاستثمار في الاقتصاد المصري

 وقال النائب وجيه اباظة ، ان مصر تحتل مكانة اقتصادية مميزة بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوع سكانها وتاريخها الغني، كانت مصر دائما وجهة  للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانات السوق المصرية ومن الأحداث التي تسلط الضوء على التزام مصر بالنمو الاقتصادي والتنمية واستضافة "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي"، والذي يهدف إلى عرض فرص الاستثمار في الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار أباظه الى أن مؤتمر  الاستثمار يساعد على زيادة التعاون مع الاتحاد الأوربي الذي يعد شريكا رئيسيا ويساعد على تعزيز  التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد خاصة من خلال الاستثمار الأجنبي والمشروعات وتعزيز الفرص أمام المستثمرين، وتسهيل الأنشطة التجارية في مصر، والعمل علي جذب الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي،  والمشروعات البيئية والاقتصاد الأخضر.

تحقيق التنمية المستدامة من خلال شراكة اوربية

 وأضاف النائب وجيه اباظة ان المؤتمر يعزز العلاقات ويشجع على إقامة مشاريع مشتركة تسهم في نقل التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة النظفة خاصة ان هناك مشروعات تم عرضها خلال قمة المناخ سواء في مصر او الامارات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال شراكة اوربية وتبادل للامكانيات والخبرات.

طاقة النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي المفوضية الاوروبية الاصلاحات الاقتصادية الاقتصاد المصرى السوق المصرية

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