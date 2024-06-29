السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني بـ"مذبحة كرداسة"

السجن المشدد
السجن المشدد

أصدرت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بـ مجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم محمد محمد زكي بشندي بالقضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة، والمُقيَّدة برقم 955 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام مركز شرطة كرداسة"، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصاميِّ رابعة والنهضة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وألزمته بالمصاريف الجنائية، وصدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

جدير بالذكر أن المتهم المُعاد إجراءات محاكمته، صدر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا، وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة.

مجمع محاكم بدر جنايات كرداسة شمال الجيزة اقتحام مركز شرطة كرداسة رابعة والنهضة

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