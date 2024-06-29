خبير اقتصادى: مصر لديها خطة متكاملة لجذب الاستثمارات

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مصر لديها خطة متكاملة لجذب الاستثمارات وقامت بإجراءات كبيرة خلال السنوات الماضية عززت فيها من تنافسية الاقتصاد المصري المتنوع في الأساس.

وأضاف جاب الله، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "النيل للأخبار"، إن مصر تمتلك مقومات طبيعية هائلة من موقع جغرافي متميز وعناصر إنتاج في الكثير من الصناعات، إلا أن مصر عززت من تنافسية الاقتصاد بمشروعات البنية التحتية التي تؤسس لمشروعات كبرى يقوم بها القطاع الخاص الذي هو الهدف الأساسي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تستهدف أن يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص في ممارسة النشاط الاقتصادي تستهدف جذب استثمارات أجنبية سواء استثمارات من الصناديق أو من المستثمرين أو من كل الكيانات الاقتصادية الاستثمارية في العالم.

الاتحاد الأوروبي شريك تجاري مهم

وأوضح أنه بعد أن قامت مصر بهذه الإجراءات كان هناك دور مهم للشركاء الدوليين، إذ يُعَد الاتحاد الأوروبي شريكًا تجاريًا مهمًا، وهناك أوجه تعاون كبيرة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث كان هناك إعلان من الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق مع مصر متعلق بضخ استثمارات وحزم تمويلية تصل إلى 8 مليارات يورو، جانب منها خاص بتعزيز دور القطاع الخاص.

وأكد، أن المؤتمر الحالي يأتي لكي يكون هناك رابط ما بين المستثمرين الأوروبيين والواقع المصري والمستثمرين المصريين، بحيث إن تعرض الدولة المصرية مقومات الاقتصاد وما تمتلكه من مزايا تنافسية في هذا المؤتمر في حضور المسئولين الأوروبيين، وفي حضور رجال الأعمال الأوروبيين الذين قاموا بالتسجيل على الحضور في هذا المؤتمر، بحيث يكون التواصل هو الأساس، وهو الذي يوفر مناخًا لمشروعات مستقبلية.