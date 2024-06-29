"صناعة رجال الأعمال" تبرز مكاسب مؤتمر الاستثمار المصرى- الأوروبى

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية، والعمل على بحث فرص استثمارية واعدة فى العديد من القطاعات.

وأضاف المنزلاوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من الجانبين، وناقشت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية عددًا من المحاور الرئيسية الهامة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي.

المحور الأول: تطوير التعليم الفني وتحفيز الاستثمارات الأوروبية في مصر

وأوضح المنزلاوي: "لقد ركز المؤتمر بشكل كبير على محاور تطوير التعليم الفني والأكاديمي وتطوير العمالة المصرية المدربة لدخولها مجال الصناعة، ما يساعد الشركات الصناعية على تطوير الصناعة بشكل سريع".

وأكد المنزلاوي أهمية توفير المناخ الاستثماري المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وتم التطرق إلى العديد من التحفيزات والحوافز المقدمة من الحكومة المصرية، بما في ذلك برامج التيسير الإجرائي والتسهيلات الضريبية والجمركية للمستثمرين الأوروبيين. كما تم التأكيد على الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال.

المحور الثاني: تعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والأوروبي

وأضاف أن هناك اهتمامًا بتعزيز التكامل بين الاقتصادين المصري والأوروبي في مجالات الصناعة والزراعة واللوجستيات والتكنولوجيا وتطوير الجيل الرابع لها، بالإضافة إلى ذلك مجال التجارة والاستثمار والابتكار، وتم استعراض الفرص الواعدة للتعاون في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة.

ونوه بأن الموتمر ركز على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المصرية والأوروبية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية، كما تم التطرق إلى سبل تشجيع المشروعات المشتركة والاستثمارات البينية بين الجانبين.

وأردف المنزلاوي أن رئيسة المفوضية الأوروبية وافقت على ضخ استثمارات فى مجال الطاقة النظيفة والتى تساعد على حل مشاكل كثيرة لإنشاء محطات طاقة شمسية ورياح، وأشار إلى مدى الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الحكومية المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.