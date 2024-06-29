ضبط 56 سلاحًا ناريًا خلال حملات أمنية بأسيوط وأسوان ودمياط

شنَّ قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسيوط

بمديرية أمن أسيوط، تمكَّن قطاع الأمن العام من ضبط 49 قضية حيازة أسلحة نارية عبارة عن (22 بندقية آلية - 19 بندقية خرطوش – 21 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وبحوزة 49 متهمًا لـ 41 منهم معلومات جنائية، كذلك ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة وضُبط خلالها (1.350 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1.500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 8 متهمين لـ7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 333 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

أسوان

وفي مديرية أمن أسوان، تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة وضُبط خلالها: (8.800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") وبحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، و5 قطع سلاح ناري عبارة عن (5 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية)، وتنفيذ 808 أحكام قضائية متنوعة.

دمياط

وفي مديرية أمن دمياط، تم ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها: (7.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو –4.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وضبط قطعة سلاح ناري، عبارة عن (فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 8 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.