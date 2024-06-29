السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 56 سلاحًا ناريًا خلال حملات أمنية بأسيوط وأسوان ودمياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شنَّ قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط)  حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسيوط 

بمديرية أمن أسيوط، تمكَّن قطاع الأمن العام من ضبط 49 قضية حيازة أسلحة نارية عبارة عن (22 بندقية آلية - 19 بندقية خرطوش – 21 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وبحوزة 49 متهمًا لـ 41 منهم معلومات جنائية، كذلك ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة وضُبط خلالها (1.350 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1.500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 8 متهمين لـ7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 333 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

أسوان

وفي مديرية أمن أسوان، تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة وضُبط خلالها: (8.800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو") وبحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، و5 قطع سلاح ناري عبارة عن (5 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية)، وتنفيذ 808 أحكام قضائية متنوعة.

دمياط 

وفي مديرية أمن دمياط، تم ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها: (7.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو –4.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وضبط قطعة سلاح ناري، عبارة عن (فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 8 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

قطاع الأمن العام أسلحة نارية المواد المخدرة أسوان مخدر الحشيش سلاح نارى النيابة العامة

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