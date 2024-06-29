السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف منزل فى مخيم البريج بغزة

شهداء فلسطنين - أرشيفية
شهداء فلسطنين - أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء 4 شهداء فلسطينيين وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياقٍ متصل، أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37834 شهيدًا، و86858 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيانٍ اليوم، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و224 إصابة.

القاهرة الإخبارية قصف الاحتلال لمنزل مخيم البريج قطاع غزة

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