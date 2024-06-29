4 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف منزل فى مخيم البريج بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتقاء 4 شهداء فلسطينيين وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياقٍ متصل، أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37834 شهيدًا، و86858 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيانٍ اليوم، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و224 إصابة.