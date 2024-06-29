السبت 29 يونيو 2024
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ضبط 5 حالات غش فى امتحانى الفيزياء والتاريخ.. وإجراءات عاجلة من "التعليم"

وزارة التربية التعليم
وزارة التربية التعليم

أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالى عدد (516918) طالبًا وطالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد (192596) طالبًا وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان بمادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء) بإجمالى عدد (1646) طالبًا وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) لإجمالى عدد (255) طالبًا وطالبة.

توجيهات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

وحرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، من خلال غرفة العمليات المركزية، بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحانات على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد عبدالرءوف عبدالرحمن، المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الخامس بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة مغاغة بمحافظة المنيا، وطالب آخر بلجنة بإدارة جهينة بمحافظة سوهاج، وذلك خلال نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول.  


وفيما يتعلق بامتحان مادة التاريخ الشعبة الأدبية، تم ضبط طالب بإدارة الباجور بمحافظة المنوفية من خلال كاميرات المراقبة بغرفة العمليات المركزية، خلال قيامه باستخدام جهاز هاتف محمول وسماعة أذن أثناء الغش الإلكتروني ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، وطالب آخر بلجنة بإدارة زفتى بمحافظة الغربية، وطالب آخر بلجنة بإدارة حدائق القبة بمحافظة القاهرة باستخدام جهاز هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان.

الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

كما تم ضبط الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان مادة التاريخ بلجنة مدرسة "تحيا مصر ٥" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، وقرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإحالة الواقعة بالكامل للتحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن الواقعة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو القادم 2024، كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين بعد غدٍ الإثنين الموافق 1 يوليو 2024 امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

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