تامر عبدالمنعم يلتقط "سيلفي" مع جمهور بورسعيد عقب استقبالهم الرائع لعرض نوستالجيا ٩٠/٨٠

في استقبال مختلف، من أهل المدينة الباسلة بورسعيد والذي إمتلأ بهم مسرح قصر ثقافة بورسعيد قامت فرقة السامر المسرحية بعرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ وهي من إخراج الفنان تامر عبدالمنعم.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته البالغة بالحضور الجماهيري الكبير وقام بشكر الجمهور الحاضر وقال: شكرا جمهور بورسعيد الكبير ونتمنى أن نكون دائما عند حسن ظنكم.

من ناحية أخرى ونظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي ملأ جنبات المسرح إضطر الفنان تامر عبدالمنعم مخرج العرض بإعادة العرض مرة أخرى للجمهور الذي لم يرى الغرض الأول.

وكان عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ قد لاقى نجاحا كبيرا خلال عرضه على خشبة مسرح السامر بالعجوزة في موسم عيد الأضحى المبارك لمدة ثلاثة أيام ثم إنتقلت المسرحية إلى قصر ثقافة القناطر لمدة ليلة واحدة.

ويستمر نجاح العرض وإنتقاله إلى العديد من المحافظات وكانت أول محطة خارج قاهرة المعز هو القرار بعرضها في مدينة بورسعيد الباسلة لجمهور يعشق المسرح.



نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، أعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور مهندس محمد جابر، مكياج إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبدالمجيد اضاءة عز حلمي إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.



عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية والأفلام والأغاني والكارتون التي تم تقديمها في هذا العصر بتوزيع جديد.