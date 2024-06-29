موعد نتيجة الثانوية العامة 2024.. وخطوات الاستعلام

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط الرسمي للاعلان عنها التابع لموقع وزارة التربية والتعليم وخطوات الحصول عليها ومن المعروف أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام تنتهي يوم يوم 20 يوليو 2024 المقبل، وذلك لكل من الشعبة الأدبية والعلمية، وذلك تبعًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم فما هو موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

من المحتمل أن يكون موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 في نهاية شهر يوليو أو الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، بعد انتهاء الامتحانات وانتهاء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، بشأن نتيجة الثانوية العامة أنه لا ينبغي الانسياق وراء الشائعات، وأن الأخبار الصحيحة هي ما يتم نشرها فقط على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشددة على أن الوزارة تلتزم بالخطة الزمنية الموضوعة في إعلان نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.

كيفية الحصول عليها نتيجة الثانوية العامة 2024؟

وتكون طريقة الحصول على نتائج الثانوية العامة عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولي: ادخل على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

الخطوة الثانية:اختار أيقونة موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 واضغط عليه.

الخطوة الثالثة: اكتب رقم جلوس الطالب.

الخطوة الرابعة: اضغط على عرض النتيجة.

أين ستعلن نتيجة الثانوية العامة 2024؟

ستتاح نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024.

كما سيتم نشر نتيجة الثانوية العامة 2024 مصر على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم.

وسوف ينشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 مصر أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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