السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024.. وخطوات الاستعلام

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط الرسمي للاعلان عنها التابع لموقع وزارة التربية والتعليم وخطوات الحصول عليها ومن المعروف أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام تنتهي يوم يوم 20 يوليو 2024 المقبل، وذلك لكل من الشعبة الأدبية والعلمية، وذلك تبعًا للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم فما هو موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

من المحتمل أن يكون موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 في نهاية شهر يوليو أو الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، بعد انتهاء الامتحانات وانتهاء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، بشأن نتيجة الثانوية العامة أنه لا ينبغي الانسياق وراء الشائعات، وأن الأخبار الصحيحة هي ما يتم نشرها فقط على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشددة على أن الوزارة تلتزم بالخطة الزمنية الموضوعة في إعلان نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.

القبض على طالبين زعما تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة للنصب على المواطنين

توجيهات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

كيفية الحصول عليها نتيجة الثانوية العامة 2024؟

وتكون طريقة الحصول على نتائج الثانوية العامة عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولي: ادخل على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

الخطوة الثانية:اختار أيقونة موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 واضغط عليه.

الخطوة الثالثة: اكتب رقم جلوس الطالب.

الخطوة الرابعة: اضغط على عرض النتيجة.

txt

سؤال "المغناطيس" يُثير جدلًا في فيزياء الثانوية العامة.. و"التعليم" تُعلق

أين ستعلن نتيجة الثانوية العامة 2024؟

ستتاح نتيجة الثانوية العامة 2024 عبر بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024.

كما سيتم نشر نتيجة الثانوية العامة 2024 مصر على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم.

وسوف ينشر رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 مصر أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

اقرأ أيضا 

التاريخ يُبكي طلاب الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024 نتيجة الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم موقع وزاره التربيه والتعليم

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

رد عاجل من التعليم على صعوبة امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

انتهاء التشكيل الوزارى والمحافظين.. وحلف اليمين خلال أيام

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

عاجل| مصدر حكومى: الانتهاء من التشكيل الوزارى وحركة المحافظين.. ومراسم حلف اليمين خلال أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟