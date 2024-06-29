السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الدواء" تعلن عن ويبينار تعريفي عن الدليل الاسترشادي للصيدلة النووية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ويبينار تعريفي عن الدليل الاسترشادي للصيدلة النووية، يهدف إلى تعريف صيادلة المستفشيات العاملين في مجال الأورام بتوفير المعلومات الأساسية للصيادلة العاملين بمجال الصيدلة النووية بالمستشفيات وعرض المهارات والمعرفة الأساسية المطلوبة للعمل بأمان وفعالية كصيدلي نووي بالمستشفى أو صيدلي نووي سريري.

وقالت الهيئة، إنه من المقرر انعقاد الويبينار يوم الثلاثاء الموافق ٩ يوليو ٢٠٢٤ عبر إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أن الويبينار التدريبي مقدم لصيادلة المستشفيات التي تقدم خدمات الصيدلة النووية والصيادلة المهتمين بالعمل في مجال الأورام.

يبدأ الويبينار التدريبي من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر مساءً، لافتة إلى أن آخر موعد للاشتراك للتدريب يوم الاثنين الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٤.

مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة من مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية بالصيدليات "معًا نحو دواء آمن".

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وتستهدف المبادرة الصيدليات العامة والمجتمعية والصيدليات الخارجية بالمستشفيات، حيث تهدف إلى تعزيز تطبيق أنشطة اليقظة الصيدلية من أجل توفير دواء آمن وفعال مما يضمن سلامة المريض المصري، كما تقدم الهيئة متابعة مستمرة للصيدليات المشاركة مع فريق اليقظة الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

وقالت الهيئة أنه يمكن للصيادلة المالكين أو العاملين بإحدى الصيدليات المجتمعية في مصر؛ أو بالصيدليات الخارجية لأي مستشفى؛ التسجيل في الدفعة الخامسة من مبادرة هيئة الدواء المصرية المجانية "معًا نحو دواء آمن".

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