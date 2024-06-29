السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ استثمار: الاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء التجاريين مع مصر

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قال محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار جامعة قناة السويس، إن مصر ساهمت في الإعداد والتأهيل من خلال مشاريع البنية التحتية، والتي تعتبر النواه لجذب الاستثمارات وتنمية الإقتصاد.

وأضاف "باغة"، خلال مداخلة لقناة "النيل للإخبار"، أن الاتحاد الأوروبي يُعتبر من أكبر الشركاء التجاريين مع مصر وبالتالي هذا المؤتمر فرصة رائعة جدًا لجذب الإستثمارات.

وأشار، أن مصر تستهدف الاستثمارات المباشرة، للنهوض بالإقتصاد، مؤكدًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، فرصة هامة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية.

ونوه، أن الدولة المصرية تتجه نحو الاتثمار في الهيدروجين الأخضر، وهذا يساهم في زيادة نسب الاستثمارات، خاصة أن هذه الصناعة تهتم بها أوروبا لتقليل الإعتماد على الغاز الطبيعي والوقود الاحفوري، خاصة بعد الصراع الإوكراني الروسي.

وانطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبى"، اليوم السبت، الذى ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

أستاذ استثمار الاتحاد الأوروبي مصر النيل للأخبار مؤتمر الاستثمار مصر والاتحاد الأوروبى

مواد متعلقة

خبير اقتصادى: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى تشهد تطورًا إيجابيًا

نائبة رئيس مجموعة البنك الدولى: مصر ساهمت فى تنمية الإنسان وهذا أمر جيد

نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي: مؤتمر الاستثمار نقلة كبيرة في العلاقات مع مصر

فون دير لاين: لسنا فى قارتين مختلفتين فنحن شركاء حول ساحل البحر المتوسط ونسعى لتنمية الشعوب

استشهاد طفلين وإصابة 5 آخرين فى غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا وسط مدينة غزة

أحداث فنية ورياضية.. إنجازات عديدة بمجال الترفيه للشركة المتحدة (فيديو)

الحوثيون: استهدفنا 4 سفن فى البحرين الأحمر والمتوسط

طارق فهمي: هناك تصعيد حذر محسوب من إسرائيل على الجبهة اللبنانية

الأكثر قراءة

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

رد عاجل من التعليم على صعوبة امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

انتهاء التشكيل الوزاري والمحافظين.. وحلف اليمين خلال أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟