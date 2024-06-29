أستاذ استثمار: الاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء التجاريين مع مصر

قال محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار جامعة قناة السويس، إن مصر ساهمت في الإعداد والتأهيل من خلال مشاريع البنية التحتية، والتي تعتبر النواه لجذب الاستثمارات وتنمية الإقتصاد.

وأضاف "باغة"، خلال مداخلة لقناة "النيل للإخبار"، أن الاتحاد الأوروبي يُعتبر من أكبر الشركاء التجاريين مع مصر وبالتالي هذا المؤتمر فرصة رائعة جدًا لجذب الإستثمارات.

وأشار، أن مصر تستهدف الاستثمارات المباشرة، للنهوض بالإقتصاد، مؤكدًا أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، فرصة هامة من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية.

ونوه، أن الدولة المصرية تتجه نحو الاتثمار في الهيدروجين الأخضر، وهذا يساهم في زيادة نسب الاستثمارات، خاصة أن هذه الصناعة تهتم بها أوروبا لتقليل الإعتماد على الغاز الطبيعي والوقود الاحفوري، خاصة بعد الصراع الإوكراني الروسي.

وانطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار "مصر والاتحاد الأوروبى"، اليوم السبت، الذى ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.