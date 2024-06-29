السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطلين بتهمة سرقة شقة سكنية في مصر الجديدة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس عاطلين بتهمة سرقة شقة سكنية في مصر الجديدة، بأسلوب "كسر الكالون"، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

ونجحت قوة أمنية في ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي وبعض الأجهزة من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما (مبالغ مالية "من متحصلات الواقعة"- جهازى "لاب توب"- كاميرا وحقيبة بداخلها أدوات كاميرا- بعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجنى عليه).

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون"، وأرشدا عن المسروقات ومتحصلات الواقعة التي تم ضبطها بحوزة 3 أشخاص، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

نيابة مصر الجديدة سرقة شقة سكنية مصر الجديدة أسلوب “كسر الكالون” الأجهزة الأمنية

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