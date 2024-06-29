السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طبيب الأهلى يجهز عمر كمال عبدالواحد للمباريات وقرار مشاركته فى يد كولر

عمركمال عبدالواحد
عمركمال عبدالواحد

اقترب عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما تعافى من الإصابة في العضلة الأمامية بعد تنفيذه برنامجا علاجياً طوال الفترة الماضية، والتي حرمته من المشاركة أمام فاركو والاتحاد والداخلية في الدوري.
تسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول تقريرا طبيا عن حالة اللاعب، من أجل تحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري الممتاز.
وبات عمر كمال عبدالواحد جاهزا للمشاركة فى المباريات وفقا لرؤية الجهاز الطبي ومنح أحمد جاب الله طبيب الفريق اللاعب الضوء الأخضر من أجل خوض المباريات، بعد خضوعه لاختبار طبي اطمأن من خلاله على جاهزيته للمشاركة.
ويعود الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى استئناف تدريباته غدًا الأحد بعد حصول الفريق على راحة اليوم عقب مباراة فاركو أمس التي انتهت بفوزه 2-1 أحرزهما حسين الشحات.
ويبدأ مارسيل كولر المدير الفني دراسة فريق طلائع الجيش بالفيديو حيث يستعد الأهلي  لخوض مباراة طلائع الجيش بعدما طلب الحصول على مباريات المنافس.
يسعى مارسيل كولر إلى تصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق خلال مباراة فاركو لعدم تكرارها أمام طلائع الجيش، ثم يدخل الفريق فى معسكر مغلق بأحد الفنادق عقب انتهاء تدريبات الفريق.

الأهلي يفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على فاركو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي انطلقت في السابعة مساء أمس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين ‏لبطولة الدوري الممتاز‎.‎

ووسط محاولات الأهلي المستمرة ينجح حسين الشحات في الدقيقة 39 في حل شفرة المباراة مسجلًا الهدف الأول بتعاون مثمر مع وسام أبو علي، ثم أضاف الشحات أيضًا الهدف الثاني في الدقيقة 57 قبل أن يسجل جيفرسون إينكادا هدف فاركو الوحيد.
وتوج حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة رجل مباراة الأهلي وفاركو التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 لبطولة الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى النقطة 48، فيما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 25.

عمر كمال عبدالواحد الاهلى العضلة الأمامية فاركو الاتحاد الدوري طلائع الجيش

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