السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة الفلسطينية: 52 شهيدا و320 مصابا منذ اجتياح حي الشجاعية قبل يومين

شهداء
شهداء

أعلنت الصحة الفلسطينية، عن ارتقاء 52 شهيدا و320 مصابا منذ اجتياح حي الشجاعية قبل يومين، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وكانت الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37834 شهيدًا، و86858 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ267 تواليًا، عبر شنّ عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين.

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