السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مالك معرض سيارات غسل 50 مليون جنيه جمعها من "تجارة المخدرات" بالمنوفية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من  القبض على مالك معرض سيارات غسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية.

ونسقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة  مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مالك معرض سيارات المواد المخدرة المنوفية الإجراءات القانونية

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