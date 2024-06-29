ضبط مالك معرض سيارات غسل 50 مليون جنيه جمعها من "تجارة المخدرات" بالمنوفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على مالك معرض سيارات غسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية.

ونسقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.