اتفاقيات بـ40 مليار يورو.. أبرز مخرجات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إنه يتعاون مع مصر لحشد استثمارات القطاع الخاص في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وتوقيع مذكرة تفاهم لدعم مليار يورو من المساعدات المالية الكلية لمصر.

اتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوروبي بـ40 مليار يورو

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان تلقت "الدستور" نسخة منه وفي مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الذي شارك في تنظيمه الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية يومي 29 و30 يونيو: يتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر لتكثيف استثمارات القطاع الخاص في مصر، ويوقعون أيضًا مذكرة تفاهم لصرف ما يصل إلى مليار يورو كمساعدة مالية كلية لمصر، ويعد مؤتمر الاستثمار وتوقيع مذكرة التفاهم أول النتائج الملموسة للشراكة الاستراتيجية والشاملة (الشراكة)، التي وقعها الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024، اعترافًا بالدور الجيوستراتيجي الهام الذي تلعبه مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة.

ويعد مؤتمر الاستثمار وفق البيان منصة رئيسية لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من استثمارات الاتحاد الأوروبي في القطاعات الرئيسية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات والاستثمارات إلى دفع التحول في مجال الطاقة إلى الأمام، في مجالات تشمل إنتاج الهيدروجين المتجدد، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتعزيز قطاعات الأدوية والطبية والسيارات. ويتم توجيه الاستثمارات أيضًا نحو الزراعة المستدامة والأنظمة الغذائية والأمن المائي، بالإضافة إلى الابتكار والرقمنة.

ويجمع مؤتمر الاستثمار حوالي 1000 مشارك، بما في ذلك ممثلو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وكبار المسئولين المصريين والمؤسسات المالية الدولية والرؤساء التنفيذيين للشركات الأوروبية والمصرية.

وأردف البيان أنه من المتوقع الإعلان عن عدد كبير من اتفاقيات الاستثمار الخاص بقيمة 40 مليار يورو وتوقيعها من قبل الشركات الأوروبية والمصرية في مؤتمر الاستثمار، بما في ذلك قطاعات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين.

الاتحاد الأوروبي يدعم برنامج الصناعة الخضراء المستدامة في مصر

وقال البيان إنه وفي المؤتمر يوقع الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية برنامج الصناعة الخضراء المستدامة، وسيساعد البرنامج المدعوم بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو والتي تفتح قرضًا بقيمة 271 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي والبنوك الشريكة، والاستثمار في مكافحة التلوث وإزالة الكربون وكفاءة الطاقة والموارد.

ولتعزيز فرص توظيف الشباب ومهاراتهم، ودعم مصر في معالجة الثغرات في نظام حماية الطفل وتعزيز القدرات التصنيعية والحصول على اللقاحات والأدوية والتقنيات الصحية، يوقع الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة 36 مليون يورو في المجمل، كجزء من برامج التعاون الثنائي. ويجري أيضًا التوقيع خلال المؤتمر على حزمة دعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو لتحسين تخزين الحبوب في مصر في إطار برنامج الغذاء والقدرة على الصمود.

تمويل برنامج التعاون الإقليمي NEXT MED

وقال البيان إنه سوف يوقع الاتحاد الأوروبي ومصر أيضًا على اتفاقية تمويل برنامج التعاون الإقليمي NEXT MED، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية العادلة والمنصفة والمستدامة عبر حوض البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي يساهم في أجندة الاتحاد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط بمساهمة من الاتحاد الأوروبي تبلغ 263 مليون يورو، ويعد برنامج NEXT MED أكبر برنامج تعاون خارجي ممول من الاتحاد الأوروبي في حوض البحر الأبيض المتوسط، فهو يجمع المناطق الساحلية لـ15 دولة (7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي و8 دول شريكة)، بما في ذلك مصر.

وأضاف أن ما يصل إلى مليار يورو من المساعدات المالية الكلية (MFA) هو الأول من عمليتين من عمليات المساعدة المالية الكلية لمصر، والتي تهدف إلى توفير ما يصل إلى 5 مليارات يورو في شكل قروض مواتية لمصر. ويشكل دعم وزارة الخارجية هذا الغالبية العظمى من مبلغ 7.4 مليار يورو من الدعم المالي للاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة.

وستساعد عمليات التمويل الأصغر في تلبية احتياجات مصر من التمويل الخارجي، كما أنها ستدعم تنفيذ برنامج سياسات طموح يتضمن تعديلات قوية وفورية وإصلاحات هيكلية للمساعدة في وضع الاقتصاد المصري على مسار اقتصادي مستدام.

وفي المؤتمر، يتم التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بعملية وزارة الخارجية الأولى، وتحدد مذكرة التفاهم مجموعة من الإصلاحات المحلية ذات الأهمية الكلية، والتي تعتبر قابلة للتنفيذ ضمن أفق المساعدة القصير لهذه العملية، حيث من المتوقع صرف الأموال قبل نهاية عام 2024 ضمن إجراءات السياسة المتفق عليها.