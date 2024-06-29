السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب "المصريين": مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي اعتراف مباشر بقوة الاقتصاد الوطني

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، افتتاح الرئيس السيسي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي سيعمق بدوره العلاقات وفتح المزيد من الشراكات التي تبرز الثقة الدولية في المسار الاقتصادي المصري، موضحا أن هذا المؤتمر هدفه في المقام الأول تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن المؤتمر يستهدف أيضا تعزيز مشاركة القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، علاوة على وجود بعض المشروعات المزعم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من  2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي ومن بينها إنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن انعقاد هذا المؤتمر يمثل اعترافا مباشرا بقوة الاقتصاد المصري، وأنه من الاقتصادات الواعدة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

 الدولة المصرية شريك مهم للاتحاد الأوروبي

وأوضح أن الدولة المصرية شريك مهم للاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول لمواجهة عدد من التحديات الاستراتيجية، التي تتخطى الحدود القومية إلى المنطقة الأورو-متوسطية، ولا يقتصر الأمر على التعاون في المجالات الاقتصادية والطاقة، ولكن يتمثل في السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ومكافحة الإرهاب، منوها بأن الاتحاد الأوروبي مستثمر رائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر يعد نافذة مهمة لعرض الفرص والإمكانيات الواعدة في الاقتصاد المصري والقطاعات التي سيركز عليها مؤتمر الاستثمار لتوطينها في بيئة الأعمال المصرية بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بشكل خاص، فضلا عن أنه يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية في ظل تواجد كبرى الشركات الأوروبية، لا سيما وأنه شهد الإعلان عن حزم مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي إلى مصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 وحتى 2027.

ونوه بأن المؤتمر يعزز الثقة لدى المستثمرين الأوروبيين في السوق المصري، فضلا عن أنه سيفتح الباب أمام شراكات جديدة تنقل التكنولوجيا وتوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري.

وأشاد بالرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال المؤتمر، ولعل أبرزها تحمل الشعب المصري تحديات وتبعات ضخمة جدا منذ عام 2011، موضحا أن الرئيس السيسي لا يترك مناسبة إلا ويذكر فيها تحمل المصريين إجراءات الإصلاح الاقتصادي ووقوفهم بجانب الدولة ودعمهم اللامحدود للقيادة السياسية، الأمر الذي يستحق عليه المصريون الإشادة والتقدير من قبل الرئيس السيسي، منوها بأن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح لتحقيق اقتصاد أكثر استدامة.

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