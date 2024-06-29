السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر مطلع: "مدبولي" يُجري 65 لقاءً في 25 يومًا للوصول لأفضل تشكيل حكومي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

كشف مصدر حكومي مطلع، أنه سيتم الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية بالتشكيل الوزاري والمحافظين.

وقال المصدر الحكومي، في تصريحات نقلتها قناة "إكسترانيوز"، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء المكلف دكتور مصطفى مدبولي، أجرى أكثر من 56 لقاءً واجتماعًا على مدار ٢٥ يومًا؛ للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية، ومعايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار. 

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة؛ قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن. 

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