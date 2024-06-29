السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل| مصدر حكومى: الانتهاء من التشكيل الوزارى وحركة المحافظين.. ومراسم حلف اليمين خلال أيام

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

قال مصدر حكومى إن الدكتور مصطفى مدبولى، ⁠رئيس الوزراء المُكلف، قد انتهى من التشكيل الوزاري وحركة المحافظين، مؤكدا أن مراسم حلف اليمين سوف تتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر الحكومى أن تشكيل الوزارة الجديدة شهد ⁠الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، مضيفا أن الدكتور مصطفى مدبولي أجرى على مدار الـ٢٥ يوما الماضية أكثر من ٦٥ لقاء واجتماعًا، للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

وأكد المصدر أن اختيار الوزراء الجدد تم ⁠وفق معايير الكفاءة والخبرة، وأن تقييم التجارب السابقة يأتي في مقدمة معايير الاختيار الذى يتم فى الوقت الحالى.

وأضاف المصدر الحكومى أنه ⁠يتم فى الوقت الحالى إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة، ويرتكز على عدة محاور، يأتى فى مقدمتها التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

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عاجل| مصدر حكومى: الانتهاء من التشكيل الوزارى وحركة المحافظين.. ومراسم حلف اليمين خلال أيام

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