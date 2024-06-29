خلال 24 ساعة.. ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة "تجارة عملة"

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة وجار العرض على النيابة العامة.