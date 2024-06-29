أحمد بدرة: افتتاح مقر حزب العدل بالغردقة نقطة توسعية جديدة لمدن يستهدفها الحزب

قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية قطاع جنوب الصعيد والبحر الأحمر، إن افتتاح مقر حزب العدل بالغردقة نقطة توسعية جديدة لمدن يستهدفها الحزب، ولدينا خطة توسعية مدروسة في الصعيد ونسعى لتنفيذها، على رأسها تأسيس أمانات بمدن ملوي وديروط وببا ورأس غارب وسفاجا.



وأكد أن الحزب يسعى للوصول لجمهورنا وللطبقة المتوسطة التي نعبر عنها بكل السبل، وعلى رأسها التوسع في افتتاح الأمانات الجغرافية والوحدات الحزبية بصعيد مصر.

ولفت إلى أن مقار حزب العدل هي مقار لتدريب الكادر السياسي بالحزب، ومن خلالها نستعد لخوض الانتخابات النيابية والتشريعية، وشرح برنامج الحزب للجمهور، فلدينا برنامج انتخابي كامل لتنمية الصعيد يجري دراسته ومراجعته من المختصين والخبراء والمكتب السياسي للحزب، وسيعلن عنه قريبا.

دفع الاستثمارات نحو الصعيد وتنمية القطاع الخاص

وذكر أن من أولويات برنامج حزب العدل هو دفع الاستثمارات نحو الصعيد وتنمية القطاع الخاص، لخلق فرص العمل وتقليل معدلات الفقر ورفع مستوى الدخل، وعلى الصعيد البيئي سيتم تدريب كوادر المحافظات على أنشطة التنمية المستدامة وتدوير المخلفات وحماية البيئة وإعادة تنشيط التراث الحرفي، وعلى المستوى الاقتصادي تنظيم دورات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وآليات تنفيذها، ونخص بالاهتمام تطوير القطاع السياحي وما له من دور في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

وكان الأمين العام لحزب العدل النائب أحمد القناوي، افتتح أمانة حزب العدل بالبحر الأحمر، ومقر الحزب بالغردقة، لتكثيف وجوده في المحافظات الحدودية والساحلية، ويعتبر مقر الغردقة نقطة بداية لتواجد الحزب بالبحر الأحمر، يتبعها افتتاح مقار الحزب بمدن سفاجا ورأس غارب والقصير.

وأوضح قناوي أن الحزب يسعى لتكثيف وجوده في المحافظات الحدودية والساحلية، ويعتبر مقر الغردقة نقطة بداية لتواجد الحزب بالبحر الأحمر، يتبعها افتتاح مقار الحزب بمدن سفاجا ورأس غارب والقصير.

افتتاح مقر حزب العدل بالغردقة