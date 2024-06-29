نص كلمة رئيسة المفوضية الأوروبية في "مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي"

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية في افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أروسولا فون دير لاين السبت، إن مصر والاتحاد الأوروبي يجنون بالفعل ثمار الصداقة والتعاون بين الجانبين.

مؤتمر الاستثمار الأوروبي

وأوضحت دير لاين في بيان صادر من الاتحاد الأوروبي تلقت “الدستور” نسخة منه، ط مرت مائة يوم منذ ان بدأنا حقبة صداقة جديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر واليوم نجني الثمار بالفعل، واليوم، نحن بالفعل نجني الثمار".

وتابعت “في مارس الماضي، رحبتم بي وبخمسة زعماء أوروبيين آخرين هنا في هذه المدينة الجميلة والخالدة. ووقعنا نحن الاثنان على شراكة استراتيجية وشاملة جديدة. بالطبع، هذا الاتفاق الجديد يبني على العلاقات العميقة بين شعبينا، وبناءً علي عقود من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي. أوروبا هي بالفعل أكبر شريك تجاري ومستثمر لمصر، وتمثل 40% من استثماراتك الأجنبية المباشرة. ومع اتفاقنا الجديد لقد قررنا الوصول إلى مستوى جديد من المشاركة الاستراتيجية بيننا".

فون دير لاين: مصر بوابة لأوروبا بين أفريقيا والشرق الأوسط

وأضافت: “مصر هي بوابة لأوروبا بين أفريقيا والشرق الأوسط وبين البحر الأبيض المتوسط ​​والمحيط الهادئ والهندي. لذلك استقراركم وازدهاركم ضروري للمنطقة بأكملها، واليوم نأتي إلى القاهرة، برفقة الشركات الأوروبية والمستثمرين والمؤسسات المالية، في الواقع لدينا أكثر من 1000 ممثل للشركة في القاعة حريصون على الاستماع الينا عن الفرص التجارية الجديدة، ولكننا بطبيعة الحال حريصون أيضًا على أن نسمع منهم ما هي الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها لتسهيل الاستثمار”.

وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يحرز تقدما في الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا قبل ثلاثة أشهر فقط وهي المزيد من المساعدات المالية والمزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية والمزيد من المهارات للعمال المصريين.

فون دير لاين: المزيد من المساعدات المالية لمصر

وقالت عن نقطتي الأولى: فانه في مارس أعلنا حزمة مالية واستثمارية كبرى بقيمة 7.4 مليار يورو. واليوم نوقع المليار يورو الأول من المساعدات المالية الكلية، وستكون هذه الحزمة مصاحبة ومحفزة لأجندة الإصلاح في مصر التي يحتاجها القطاع الخاص. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تعزز بيئة أعمال أقوى، وجذب المزيد من الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل الجيدة في مصر.

وقالت وثانيا، مع شراكتنا الاستراتيجية لقد التزمنا بتعزيز استثماراتنا الإستراتيجية في مصر. الآن نحن نهدف إلى تعبئة استثمارات أوروبية جديدة بقيمة 1.8 مليار يورو. وستخصص إلى القطاعات الاستراتيجية التي حددناها معًا في شهر مارس الماضي.واسمحوا لي أن أعطي مثالا واحدا فقط. لدى مصر هدف طموح يتمثل في أن تصبح مركزًا للطاقة النظيفة. وهذا يصب في مصلحة أوروبا أيضًا. مثل هذا المركز للطاقة النظيفة من شأنه أن يضع مصر في قلب مفترق طرق البحر الأبيض المتوسط، مع ممرات جديدة لنقل الكهرباء النظيفة والهيدروجين، ولكن أيضًا إنشاء سلاسل قيمة جديدة للتكنولوجيا النظيفة التي تمتد عبر منطقتنا، من الخليج إلى أوروبا. اليوم نعتمد على البطاريات، والألواح الشمسية وتوربينات الرياح والتي يتم إنتاجها في الغالب بعيدًا. ماذا لو وحدنا قوانا لإنتاجها في منطقتنا المشتركة؟ ولذلك، فإننا نستثمر الآن في هذه الرؤية، كما لم يحدث من قبل. لتحقيق هذا علينا أيضًا تعزيز المهارات، إن المصريين بحاجة إلى الازدهار في اقتصاد الغد.

واختتمت" وهذا هو المثال الثالث والأخير. اليوم نوقع على مشروع جديد بقيمة 25 مليون يورو، لتوفير التدريب على التكنولوجيا النظيفة والرقمية للشباب المصري لكي تجد الشركات العمالة الماهرة التي يمكنها أيضا العثور على وظائف جيدة وكسب عيشهم. السيدات والسادة، نحن ندعم شراكتنا الجديدة باستثمارات عامة كبيرة ولكن الذي يحدث فرقا حقا هو شراكة القطاع الخاص. مع شراكتنا الاستراتيجية لقد أنشأنا الإطار من الثقة واليقين حول الاتجاه المستقبلي لعلاقتنا.

واردفت: وهذه هي بالضبط الرسالة التي يحتاجها القطاع الخاص ويتوقع أن يسمعها منا. إن التزامنا بدعم مصر في إصلاحاتها قد أثار بالفعل تحركات القطاع الخاص. لقد كانت الاستجابة التي تلقيناها منذ شهر مارس الماضي هائلة. وفي هذا المؤتمر،

ونوهت ان الشركات الأوروبية ستوقع أكثر من 20 صفقة ومذكرة تفاهم جديدة مع شركاء مصريين والتي تبلغ قيمتها أكثر من 40 مليار يورو، وقالت: لدينا شركات في قطاعات تتراوح من الهيدروجين لإدارة المياه، من البناء إلى المواد الكيميائية، من الشحن إلى الطيران والسيارات. وهذه المجالات تغطي جميع الأولويات التي حددناها في شراكتنا الجديدة. وهذا أمر بالغ الأهمية.

وقالت: نشكر القطاع الخاص على الثقة في هذه الشراكة. لأننا نحتاج لبعضنا البعض لإنجاح هذه الشراكة. يمكن لاستثماراتنا العامة أن تفتح فرصًا تجارية جديدة لكم. ولكن أنتم فقط لديكم المعرفة لإقامة صناعات جديدة هنا في مصر، أو كيفية تدريب العمال المحليين.أنتم في قطاع الأعمال، رواد تقنيات المستقبل نحن بحاجة إليكم. وفي مائة يوم فقط، لقد أحضرنا بالفعل طاقة جديدة في شراكتنا. هذه ليست سوى البداية. واليوم أصبحت مصر وأوروبا أقرب من أي وقت مضى. لذا فهذه شراكة حقيقية مربحة للجانبين لمصر وأوروبا على حد سواء. للناس والأعمال التجارية.