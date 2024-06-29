السبت 29 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

هنأ رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع المصريين بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة ٣٠ يونيو، واصفًا أياها بالثورة المجيدة لشعب عظيم.

وقال رئيس الأساقفة: إن ثورة 30 يونيو تُجسّد ملحمةً شعبيةً التفّت حول الجيش المصري وقيادته الرشيدة، مشددًا على أن هذا اليوم هو رمز لانتصار الإرادة الشعبية.

وأكد رئيس الأساقفة أننا نصلي من أجل كافة قيادات الدولة المصرية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستمرار مسيرة الدولة التنموية الشاملة على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واختتم رئيس الأساقفة: يحفظ الله مصر بخير وسلام، وأن يمنحها القدير الاستقرار والرخاء.

وكان قد نظم اليوم قطاع اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ندوة توعوية حول مخاطر التحرش وكيفية حماية الأطفال من أضرارهُ، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

هدفت الندوة إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر التحرش بأنواعه المختلفة، وكيفية حماية الأطفال من التعرض له، بالإضافة إلى تعليمهم مهارات الدفاع عن النفس.

وغطت الندوة في البداية تعريف التحرش وأنواعه، وكيفية التعامل معه بشكل سليم، مع التركيز على تعليم الأطفال طرق الدفاع عن النفس، كما تم تقديم معلومات حول كيفية التعامل مع الأطفال الذين تعرضوا للتحرش، وذلك بقيادة كرستين مراد، اخصائية الدعم النفسي للاجئين بالإبروشية.

وتناول الجزء الثاني من الندوة أفكارًا لأنشطة منزلية بسيطة يمكن للأطفال القيام بها باستخدام مواد متاحة في المنزل، وذلك بهدف تنمية قدراتهم الإبداعية والتعليمية، بقيادة مصرية سمير، من قسم الرعاية الصحية للاجئين بالإبروشية.

الجدير بالذكر إن مشروع الطواريء والمساعدات الانسانية والتنمية بقطاع خدمة اللاجئين التابع للكنيسة الأسقفية يقدم خدماته للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في مصر، والذين فروا من بلدانهم الأصلية بسبب الحرب أو الكوارث، ويسعى القطاع لتقديم المساعدات الإنسانية، والتشجيع النفسي والمساعدة في بناء الاكتفاء الذاتي وإحترام الذات.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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