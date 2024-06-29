"صحة مطروح": 33 مصابا بحادث الأتوبيس السياحي غادروا المستشفيات

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تقديم كل أوجه الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث انقلاب أتوبيس سياحي، أسفر عن وفاة ٥ أشخاص وإصابة ٥٧ أخرين على دوران محور الضبعة الطريق المستحدث “العلمين-سيدي عبد الرحمن”، ونقل الوفيات والمصابين لمستشفيات العلمين والضبعة والحمام.

_الحجز والخروج

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور مبروك سالم، أن جميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية بمستشفيات الحمام المركزى والعلمين التخصصي والضبعة المركزي، وخرج ٣٣ منهم بعد الاطمئنان على حالتهم، واستمرار حجز 24 حالة حتى تحسن حالتهم، بالإضافة إلى ٥ حالات وفاة.

_ ١٧ سيارة اسعاف

وأكد الدكتور مصطفى أشرف، مدير إسعاف مطروح، أنه فور تلقي بلاغ بانقلاب أتوبيس فجر اليوم، تم التحرك على الفور والدفع بـ١٧ سيارة إسعاف والوصول خلال ٨ دقائق من البلاغ.

وفي سياق أخر، كانت قد لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 آخرون، أمس، في حادث تصادم سيارتين على طريق "الإسكندرية-مطروح"، وجرى على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

- 5 مصابين وجثة

ونشر "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: عمرو محمد سعيد، ٢٩ سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة اشتباه كسر بالركبة اليسرى، ومحمود أحمد حسن، ٢٦ سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه ما بعد الارتجاج، وروان صبحي أحمد، ٢٦، سنة، مصابة بضيق بالتنفس وجرح بالقدم اليمنى ٥ سم، وهالة أحمد بركات، 51 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف اليسرى والفقرات، ومايسة أحمد حسن، ٢١ سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووفاة هبة مصطفى مقبل.