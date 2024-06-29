السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة مطروح": 33 مصابا بحادث الأتوبيس السياحي غادروا المستشفيات

متابعة الحادث
متابعة الحادث

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تقديم كل أوجه الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث انقلاب أتوبيس سياحي، أسفر عن وفاة ٥ أشخاص وإصابة ٥٧ أخرين على دوران محور الضبعة الطريق المستحدث “العلمين-سيدي عبد الرحمن”، ونقل الوفيات والمصابين لمستشفيات العلمين والضبعة والحمام. 

_الحجز والخروج

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور مبروك سالم، أن جميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية بمستشفيات الحمام المركزى والعلمين التخصصي والضبعة المركزي، وخرج ٣٣ منهم بعد الاطمئنان على حالتهم، واستمرار حجز 24 حالة حتى تحسن حالتهم، بالإضافة إلى ٥ حالات وفاة. 

 _ ١٧ سيارة اسعاف

وأكد الدكتور مصطفى أشرف، مدير إسعاف مطروح، أنه فور تلقي بلاغ بانقلاب أتوبيس فجر اليوم، تم التحرك على الفور والدفع بـ١٧ سيارة إسعاف والوصول خلال ٨ دقائق من البلاغ. 

وفي سياق أخر، كانت قد لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 آخرون، أمس، في حادث تصادم سيارتين على طريق "الإسكندرية-مطروح"، وجرى على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

- 5 مصابين وجثة

ونشر "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: عمرو محمد سعيد، ٢٩ سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة اشتباه كسر بالركبة اليسرى، ومحمود أحمد حسن، ٢٦ سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه ما بعد الارتجاج، وروان صبحي أحمد، ٢٦، سنة، مصابة بضيق بالتنفس وجرح بالقدم اليمنى ٥ سم، وهالة أحمد بركات، 51 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف اليسرى والفقرات، ومايسة أحمد حسن، ٢١ سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ووفاة هبة مصطفى مقبل.

محافظ مطروح حادث إنقلاب أتوبيس إصابة ٥٧ شخص وفاة ٥ أشخاص وكيل صحة مطروح

مواد متعلقة

تعليم مطروح: لا شكاوى من امتحانى الفيزياء والتاريخ

ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب أتوبيس دوران الضبعة لـ 62

استمرار إغلاق شواطئ البحر المفتوح فى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج

تعليم مطروح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

قبل الامتحان.. طالبات الثانوية بمطروح توزعن مياه "صدقة" على أرواح شهداء غزة

بالأسماء.. مصرع 5 وإصابة 51 آخرين فى حادث مروع على محور الضبعة

مصرع شاب غرقا فى شاطئ كليوباترا بمطروح

لارتفاع الأمواج.. رئيس مدينة مرسى مطروح: إغلاق الكورنيش والطرق المؤدية للشواطئ المفتوحة

الأكثر قراءة

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

رد عاجل من التعليم على صعوبة امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

انتهاء التشكيل الوزارى والمحافظين.. وحلف اليمين خلال أيام

عاجل| مصدر حكومى: الانتهاء من التشكيل الوزارى وحركة المحافظين.. ومراسم حلف اليمين خلال أيام

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟