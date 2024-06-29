الحروب تضرب الاقتصاد العالمي.. ناتج محلي أقل وبورصة أسعار تشتعل

سلط تقرير مؤشر السلام العالمي 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، الضوء على تأثير الحروب على الوضع الاقتصادي العالمي، حيث شهدت العديد من البلدان انخفاضات هائلة في الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للصراعات العنيفة خلال 2023.

وجاء في التقرير على سبيل المثال، أن الاقتصاد الأوكراني انكمش بما يقدر بنحو 30% فى عام 2022 نتيجة للغزو الروسى، وهو ما أدى إلى رفع أسعار الأقماح والأعلاف التي تستوردها مصر وبالتالي ضغط على الاقتصاد المصري، إذ إن مصر من أكبر المستوردين عالميا للقمح.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، بلغ التأثير الاقتصادي للعنف على الاقتصاد العالمي في عام 2023 19.1 تريليون دولار من حيث تعادل القوة الشرائية، موضحًا أن هذا الرقم يعادل 13.5% من النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج الإجمالي العالمي) أو 2380 دولارًا للشخص الواحد.

الإنفاق العسكري والأمني وبناء السلام

كما أوضح أن الإنفاق العسكري والأمني ​​الداخلي يمثل أكثر من 74% من إجمالي التأثير الاقتصادي للعنف، حيث يمثل التأثير الاقتصادي للإنفاق العسكري وحده 8.4 تريليون دولار في العام الماضي.

وذكر أنه في البلدان العشرة الأكثر تضررا من العنف، بلغ متوسط ​​التكلفة الاقتصادية للعنف 37.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بـ 2.9% فقط في البلدان العشرة الأقل تضررا.

وبلغ الإنفاق على بناء السلام وحفظ السلام 49.6 مليار دولار في عام 2023، أي أقل من 0.6% من إجمالي الإنفاق العسكري من حيث تعادل القوة الشرائية.

زيادة تعقيد الصراع العالمي

وذكر التقرير أن التحولات الجيوسياسية تؤدي إلى زيادة تعقيد إدارة الصراع العالمي وقال:إن التحول من عالم أحادي القطب تهيمن عليه الولايات المتحدة إلى عالم متعدد الأقطاب أدى إلى اشتداد المنافسة وإطالة أمد الصراعات”، مشيرًا إلى أن القوى التقليدية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعاني من ضغوط شديدة، الأمر الذي يحد من قدرتها على إدارة التوترات العالمية بفعالية.

ومن ناحية أخرى، تتنافس القوى الناشئة مثل الصين وروسيا والقوى المتوسطة الإقليمية بشكل متزايد على النفوذ في المناطق المتضررة من الصراعات في جميع أنحاء العالم، حسب التقرير.