إعلام فلسطيني: عشرات الشهداء قرب مدرسة بدر ومسجد ذو النورين بحي الشجاعية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن إعلام فلسطيني، عن ارتقاء عشرات الشهداء قرب مدرسة بدر ومسجد ذو النورين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات

وأعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37834 شهيدًا، و86858 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و224 إصابة.