السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام فلسطيني: عشرات الشهداء قرب مدرسة بدر ومسجد ذو النورين بحي الشجاعية

شهداء فلسطنين
شهداء فلسطنين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن إعلام فلسطيني، عن ارتقاء عشرات الشهداء قرب مدرسة بدر ومسجد ذو النورين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات

وأعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37834 شهيدًا، و86858 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم، الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و224 إصابة.

حي الشجاعية عشرات الشهداء قرب مدرسة بدر ومسجد ذو النورين عشرات الشهداء مدرسة بدر مسجد ذو النورين الشجاعية

مواد متعلقة

الرئيس السيسي: مصر لديها قوى عاملة ضخمة جدًا

وزيرة التعاون الدولى: الاتحاد الأوروبى يوفر ضمانات استثمار بـ1.8 مليار يورو

الرئيس السيسى: المصريون نجحوا فى اختبار التحديات منذ 2011

المشاط: القطاعات ذات الأولوية المشتركة مبنية على رؤى وطنية ونقاش مستفيض

"المشاط": برنامج "نوفى" يجذب القطاع الخاص من خلال تمويلات ميسرة

فون دير لاين: 25 مليون يورو لتوفير تدريب رقمى وتكنولوجى للمصريين

الرئيس السيسى: من المنتظر حشد 5 مليارات يورو استثمارات أوروبية إلى مصر

الرئيس السيسى: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى تشهد تطورًا إيجابيًا بشتى المجالات

الأكثر قراءة

كولر يرفض انضمام عاشور وعبدالمنعم إلى معسكر المنتخب الأوليمبى

هل اشتكى طلاب الثانوية العامة من صعوبة امتحان الفيزياء؟.. "التعليم" تجيب

رد عاجل من التعليم على صعوبة امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

لصوص يسرقون محطة توزيع الكهرباء بأكتوبر الجديدة (فيديو)

انتهاء التشكيل الوزاري والمحافظين.. وحلف اليمين خلال أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قبل فوات الأوان.. كيف يفكر الأمن القومى الإسرائيلى؟

د.أحمد الخميسى

مصر المحروسة.. ميت مليون بوسة

سارة شريف

أوقفوا الحرب وأعلنوا الانتصار

ماجد حبته

القارة العجوز وإمكانات مصر

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

صور

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

"لحظات وداع" بين أولياء الأمور وأبنائهم قبل امتحانات الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون فى البيت الأبيض: نتنياهو رجل مجنون

اليوم الـ267 للعدوان على غزة.. الاحتلال يحرق خيام النازحين ويواصل جرائمه

سيناريو الرعب.. كيف تفكر إسرائيل فى التعامل مع «حزب الله»؟